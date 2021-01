Le Royaume-Uni a annoncé en décembre qu’une variante plus transmissible du COVID-19 se répandait dans le pays, entraînant des mesures de verrouillage et des restrictions de voyage plus strictes.

Depuis, plusieurs autres variantes ont vu le jour dans différentes parties du monde.

Les virus changent souvent lorsqu’ils font des copies d’eux-mêmes et ces changements sont appelés mutations.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit une variante comme un virus qui a « une ou plusieurs nouvelles mutations ».

Les changements dans le coronavirus ne sont pas inhabituels: les virus ont plus de possibilités de muter car ils infectent plus de personnes, mais les experts ont déclaré que le SRAS-CoV-2 a été plus lent à changer, et donc plus stable.

Voici ce que nous savons des variantes de coronavirus en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud, au Brésil et en Californie.

Variante du Royaume-Uni

La Grande-Bretagne a été l’un des premiers pays à identifier une variante à transmission rapide du COVID-19.

Le 14 décembre, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a annoncé à la Chambre des communes qu’il se répandait à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre et qu’il remplaçait rapidement toutes les autres variantes.

Il appartient à une lignée connue sous le nom de B.1.1.7.

Les autorités ont annoncé des restrictions radicales sur les déplacements à travers le pays, mais n’ont pas interdit les voyages hors du Royaume-Uni, ce qui signifie que la variante s’est rapidement étendue à d’autres pays.

« Dans des pays comme le Danemark, nous pouvons voir que, bien que la variante antérieure soit en baisse, la nouvelle variante se répand », a déclaré à Euronews Martin McKee, professeur à la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

« Cela est souvent masqué, et je suis sûr que cela se produit également dans d’autres pays. »

L’un des changements qui ont rendu cette variante distincte était une mutation connue sous le nom de N501Y, qui affecte le domaine de liaison au récepteur (RBD) de la protéine de pointe – le point où le virus se lie à une cellule.

Variante Afrique du Sud

Les autorités ont déclaré pour la première fois le 18 décembre qu’une variante de coronavirus se propageant rapidement dans trois provinces les préoccupait.

Ils l’ont nommé 501Y.V2 et ont découvert qu’il contribuait à l’augmentation des infections en Afrique du Sud en janvier.

Le séquençage génomique a montré qu’il s’agissait d’une variante différente de celle identifiée au Royaume-Uni, mais les variantes sud-africaine et britannique partagent la mutation N501Y dans la protéine de pointe.

On craint que les vaccins ne soient pas aussi efficaces contre cette variante.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont déclaré qu’il y avait « des preuves indiquant que l’une des mutations de la protéine de pointe, E484K, peut affecter la neutralisation par certains anticorps polyclonaux et monoclonaux ».

« Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, certains craignent que les vaccins ne soient pas efficaces contre elle.

UNE étude récente en pré-impression d’Afrique du Sud ont constaté que d’autres mutations dans cette variante provoquaient également des problèmes potentiels pour les anticorps neutralisant le virus.

Cela a « des implications pour les taux de réinfection et l’efficacité des vaccins », ont déclaré les scientifiques.

L’entreprise de biotechnologie Moderna annoncé le 25 janvier que bien que son vaccin semble être efficace contre le variant, il développait un rappel supplémentaire « par prudence ».

Variante brésilienne

Une variante de coronavirus originaire du Brésil a été identifiée pour la première fois chez quatre voyageurs au Japon, a annoncé le 10 janvier le ministère japonais de la Santé.

Cette variante, appelée la lignée P.1, contient 17 changements d’acides aminés uniques et trois délétions, selon le Centres américains de contrôle et de prévention des maladies.

Il présente deux des mêmes changements dans la protéine de pointe que la variante qui a émergé en Afrique du Sud, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa réponse aux vaccins.

Un Royaume-Uni-Brésilien étude publiée sur Virological.org a constaté qu’entre le 15 et le 23 décembre, dans la ville amazonienne de Manaus, la lignée P.1 a été identifiée dans 42% des échantillons de coronavirus collectés.

Variante californienne

La découverte de la variante britannique en décembre 2020 a incité les scientifiques californiens à commencer à la rechercher parmi leurs échantillons de coronavirus.

Mais bien qu’ils n’en aient trouvé que quelques échantillons, ils en ont rencontré beaucoup plus d’une variante qui semblait avoir émergé en Californie même.

Appartenant à une lignée connue sous le nom de CAL.20C, il représentait plus de la moitié des échantillons de génome viral collectés dans les laboratoires de Los Angeles en une seule journée à la mi-janvier, selon le New York Times.

Mais les scientifiques ont déclaré au journal que, contrairement à la Grande-Bretagne, rien n’indiquait encore que cette variante était plus mortelle ou plus contagieuse que d’autres formes de virus.

Les variantes peuvent-elles être traitées?

De nombreux gouvernements font confiance aux programmes de vaccination et ont introduit des restrictions radicales sur les déplacements et les rassemblements de masse au fur et à mesure de leur déploiement.

« Les vaccins dont nous disposons à la minute sont efficaces contre cela [British] variante, mais il existe d’autres variantes dans le monde où il y a encore des questions, donc je pense qu’il y a une énorme urgence », déclare le professeur McKee.

«La difficulté est que de nombreux pays, je pense, n’ont pas reconnu la nécessité d’adopter une approche systémique complète à ce sujet: il ne s’agit pas simplement d’acheter le vaccin et de le faire entrer dans le pays.

«Il s’agit d’avoir toutes les infrastructures en place pour s’assurer que les gens sont identifiés, contactés, invités, et là où il y a des groupes dans la population ne prennent pas le vaccin, alors les messages leur sont adressés.

L’UE appelle également davantage de pays à essayer d’identifier les variantes du virus, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, déclarant que les États membres doivent intensifier leurs tests et le séquençage du génome.

Certains séquençaient seulement moins de 1% des cas de COVID-19, mais cela devait augmenter à « au moins 5% » et de préférence à 10% des résultats de tests positifs, a-t-elle déclaré.

Le Dr Catherine Smallwood, du programme d’urgence de l’OMS, a déclaré qu’à mesure que le virus «s’améliore», les restrictions doivent être renforcées. Elle a déclaré que les pays devaient se concentrer sur la réduction de la transmission.