Variantes de coronavirus en Afrique: la surveillance augmente alors que les vaccinations sont en retard

«Ma grande préoccupation est que si le nationalisme vaccinal continue, et si les gens [in Africa] ne sont pas vaccinés assez tôt, le virus continuera de muter et, à mesure que le virus continue de muter, nous pourrions finir par avoir un virus complètement résistant à tous les vaccins disponibles », a déclaré Christian Happi, directeur du Centre d’excellence africain pour Génomique des maladies infectieuses (ACEGID) dans le sud du Nigéria. «À terme, le monde pourrait revenir à la case départ.»