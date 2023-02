Variantes COVID préoccupantes se propageant parmi la population de cerfs: étude

Le cerf de Virginie pourrait être un réservoir de variantes préoccupantes du COVID-19 qui ne circulent plus parmi les humains, y compris Alpha, Delta et Gamma, selon une nouvelle recherche de l’Université Cornell.

Les auteurs disent que la recherche soulève des questions quant à savoir si les cerfs pourraient réintroduire des variantes presque éteintes dans la population humaine.

Dans une étude publiée dans les Actes de l’Académie nationale des sciences des États-Unis d’Amérique (PNAS) le 31 janvier, des scientifiques du Cornell’s College of Veterinary Medicine ont détaillé comment des preuves d’infection généralisée avec des variantes préoccupantes (VOC) ont été trouvées dans cerfs dans l’État de New York en 2020 et 2021.

Ils ont écrit que le virus s’est probablement propagé aux cerfs par les humains à un moment donné avant de “presque s’éteindre” dans la population humaine.

Alors que les voies de transmission du virus de l’homme au cerf de Virginie sont encore un peu mystérieuses, les chercheurs ont déclaré que les activités humaines telles que nourrir les cerfs ou les appâter pour la chasse pourraient offrir une opportunité de transmission.

« Les résultats indiquent que le cerf de Virginie – le grand mammifère le plus abondant en Amérique du Nord – peut servir de réservoir pour les souches variantes du SRAS-CoV-2 qui ne circulent plus dans la population humaine », ont écrit les auteurs, ajoutant que les résultats « soulevé des inquiétudes quant au rôle du cerf de Virginie dans l’épidémiologie et l’écologie du virus. »

Au cours des saisons de chasse de septembre à décembre en 2020 et 2021, les chercheurs ont prélevé 5 462 échantillons de ganglions lymphatiques de cerfs de Virginie capturés par des chasseurs en liberté. Parmi ceux-ci, 2 700 dataient de 2020 et 2 762 de 2021.

À l’aide de tests PCR, ils ont trouvé de l’ARN du SRAS-CoV-2 dans 17 échantillons de 2020 et dans 583 échantillons de 2021. Ils ont identifié plusieurs “points chauds” COVID-19 dans tout New York et ont découvert que le virus s’était propagé de manière significative entre les deux saisons de chasse, infectant des cerfs dans 10 comtés en 2020 et 48 comtés en 2021. Les tests ont révélé que des cerfs de Virginie avaient été infectés par le SRAS-CoV-2 dans neuf des dix régions géographiques de l’État.

Ils ont également révélé que les séquences d’ARN viral chez le cerf étaient radicalement différentes de celles chez l’homme, suggérant que le virus s’était adapté ou muté chez ses nouveaux hôtes.

“Notre analyse suggère la survenue de multiples événements de débordement (de l’homme au cerf) des lignées Alpha et Delta avec une transmission et une adaptation ultérieures du virus de cerf à cerf”, ont écrit les auteurs.

Un graphique fourni par les auteurs de l’étude montre plusieurs événements de débordement du SRAS-CoV2, y compris le débordement hypothétique du virus du cerf de Virginie à d’autres espèces animales et de retour aux humains. (Mathias Martins et al/Université Cornell)

“L’impact de telles mutations sur la capacité du virus à se transmettre entre les cerfs de Virginie ou du cerf de Virginie à l’homme est encore inconnu et devrait être étudié à l’avenir car il pourrait faire la lumière sur les mécanismes qui affectent le risque de cerf- transmission du virus à l’homme.”

Les scientifiques savent déjà que le SARS-CoV-2 – le virus qui cause le COVID-19 – peut se propager parmi les animaux.

La plupart des premières infections humaines connues étaient liées au marché de gros des fruits de mer de Huanan à Wuhan, en Chine, où plusieurs espèces animales sauvages vivantes étaient vendues. De plus, le séquençage du génome a révélé une grande similitude entre le SRAS-CoV-2 et les coronavirus circulant chez les chauves-souris en Chine, suggérant que les chauves-souris sont la source la plus probable du virus ancestral du SRAS-CoV-2.

Mais la détection de COV chez le cerf de Virginie longtemps après sa circulation chez l’homme soulève la question de savoir si le cerf, agissant comme réservoir du virus, pourrait introduire les variantes dans d’autres populations animales ou même dans les populations humaines. Le SRAS-CoV-2 a également été détecté dans des populations de cerfs au Canada. Le Centre national des maladies animales exotiques a découvert en 2021 que des cerfs du Québec qui semblaient par ailleurs en bonne santé hébergeaient le virus.

“Les résultats sont importants car ils démontrent qu’il existe un risque de contact avec le SRAS-CoV-2 infectieux lors de la manipulation et de la transformation des carcasses de cerfs de Virginie, ce qui pourrait entraîner un retour par transmission du virus du cerf à l’homme, ” ont écrit les auteurs.

Pour cette raison, les auteurs de l’étude avertissent que les populations de cerfs de Virginie doivent être surveillées de près et que des mesures pour minimiser la transmission du virus entre les humains et les animaux sont “nécessaires de toute urgence”.