Toutes les arrivées internationales en Angleterre devront être mises en quarantaine pendant 10 jours à partir de lundi en raison des inquiétudes concernant la propagation de nouvelles variantes de COVID.

Le gouvernement britannique avait ouvert ce qu’il appelle des «couloirs de voyage» entre les pays comptant moins de cas de coronavirus.

Cela signifiait que les personnes arrivant en Angleterre de ces pays n’étaient pas obligées de s’isoler.

Mais vendredi, Grant Shapps, le ministre britannique des Transports, a déclaré que les couloirs allaient être suspendus à partir de 4 heures GMT lundi.

Il a déclaré que les experts britanniques avaient précédemment évalué le risque de chaque pays, mais que cela était désormais de plus en plus difficile en raison de l’émergence de variantes de COVID.

Auparavant, le gouvernement britannique avait interdit les voyages depuis le Portugal et l’Amérique du Sud au milieu des craintes concernant une nouvelle variante trouvée au Brésil.

« Nous n’avons pas de cas pour le moment, mais c’est une approche de précaution », a déclaré Shapps à la BBC. «Nous voulons nous assurer que nous faisons tout notre possible pour que le déploiement du vaccin puisse se poursuivre et nous assurer qu’il n’est pas perturbé par d’autres variantes de ce virus.»

Cela survient quelques semaines à peine après la découverte d’une nouvelle variante en Angleterre, ce qui a incité de nombreux pays à interdire les voyages en provenance du Royaume-Uni.

Cette variante est plus contagieuse et a été accusée d’une forte augmentation des cas et des décès de COVID-19.

Les scientifiques ont déclaré qu’il n’y avait aucune indication que la variante britannique réagissait différemment aux vaccins contre les coronavirus.

Le ministre portugais des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva, a qualifié la décision du Royaume-Uni de «sans logique» et a déclaré qu’il demanderait des éclaircissements à son homologue britannique.

« Suspendre les vols depuis le Portugal avec l’argument des connexions entre le Portugal et le Brésil est, avec tout le respect que je vous dois, complètement absurde », a-t-il déclaré dans une interview publiée en ligne par le journal Diario de Noticias.