Variante XEC de la COVID-19 au Canada : ce que vous devez savoir

Le début de l’automne signifie que de plus en plus de personnes pensent à se protéger contre la grippe et d’autres maladies, dont la COVID-19.

Bien que de nombreux Canadiens ne soient plus aussi stressés par la COVID-19 qu’à son apogée, les experts de la santé affirment qu’un nouveau variant s’est propagé dans certaines régions du monde et est désormais présent au Canada.

Voici ce que les responsables de la santé disent que vous devez savoir sur COVID XEC.

Qu’est-ce que le COVID-19 XEC et en quoi est-il différent des autres variants ?

COVID XEC est un hybride des sous-variants KS.1.1 et KP.3.3 d’Omicron, selon l’Agence de la santé publique du Canada.

Le variant XEC de la COVID a été détecté pour la première fois le 16 mai et 28 pays en ont signalé des séquences en date du 18 septembre, a déclaré la porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Amna Smailbegovic, dans un courriel adressé à CTVNews.ca lundi.

« L’OMS examine actuellement les données disponibles sur la variante pour déterminer si elle doit être classée comme variante sous surveillance », a écrit le porte-parole.

Il s’agit d’une variante d’Omicron, mais avec des différences génétiques, a déclaré le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses de l’hôpital général de Toronto, dans une interview accordée à CTVNews.ca lundi.

Bogoch estime que le COVID XEC sera probablement similaire aux autres variantes d’Omicron, notamment en ce qui concerne les symptômes et la prévention.

« Nous avons déjà vu ce phénomène se produire à plusieurs reprises, alors que la variante Omicron continue d’évoluer », a déclaré Bogoch. « À ce jour, il ne semble pas y avoir de symptômes ou de syndromes uniques associés à la sous-lignée XEC d’Omicron. Nous devons garder l’esprit ouvert, car quelque chose peut toujours changer. »

Le COVID-19 est-il présent au Canada?

L’Agence de la santé publique du Canada a confirmé lundi à CTVNews.ca qu’un petit nombre de variants du virus XEC avaient été détectés au Canada en date du 20 septembre, sans toutefois préciser le nombre et en précisant que ce chiffre était si faible qu’il n’était pas visible dans la répartition hebdomadaire des variants sur son site Web. L’agence a déclaré que le virus XEC s’est propagé dans le monde entier, la plupart des cas ayant été recensés en Europe.

Quel est l’impact probable du COVID XEC ?

Bogoch a déclaré que le COVID XEC aura probablement un impact similaire à celui des variants de l’hiver dernier, même si la situation pourrait changer. Bogoch a déclaré que les Canadiens peuvent généralement s’attendre à une augmentation des infections à la COVID-19 à l’automne et en hiver.

« D’un point de vue clinique individuel et d’un point de vue de l’impact sur la population, les dernières sous-lignées d’Omicron qui ont émergé ont été remarquablement similaires en termes d’impact sur les Canadiens au niveau individuel et au niveau de la population », a-t-il déclaré. « Il est toujours important de reconnaître que la COVID n’a pas disparu. »

L’Agence de la santé publique du Canada a déclaré qu’elle ne croit pas, sur la base des données actuelles, que la nouvelle variante aura un impact grave sur la population.

Qui sera le plus vulnérable ?

Selon Bogoch, le COVID-19 a des effets différents sur différentes personnes.

Les Canadiens âgés sont les plus à risque de contracter une infection grave pouvant entraîner une hospitalisation et la mort, a-t-il ajouté. Les personnes les plus à risque sont également celles qui souffrent de problèmes de santé sous-jacents, comme les personnes immunodéprimées, celles qui vivent dans des établissements de soins de longue durée ou des centres de soins collectifs, et celles qui vivent dans des communautés autochtones.

Comment pouvez-vous vous protéger ?

Bogoch a déclaré que les conseils du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) sont utiles.

Le CCNI recommande à tous, et en particulier aux personnes présentant un risque plus élevé d’infection grave, de se faire vacciner à nouveau. Bogoch a indiqué que les vaccins mis à jour seront probablement disponibles en octobre.

« Ils font un travail remarquable pour réduire les infections graves, en particulier chez les personnes les plus à risque », a-t-il déclaré à propos des vaccins.

L’Agence de la santé publique du Canada a déclaré que les vaccins JN.1/KP.2 récemment mis à jour aideront à protéger contre les maladies graves causées par des souches apparentées de la COVID, y compris XEC.

« L’efficacité des vaccins mis à jour sera surveillée à l’avenir », a-t-il écrit.

Elle recommande des mesures de protection individuelle, comme rester à la maison en cas de maladie, porter un masque, surtout à l’intérieur, et se laver les mains régulièrement.