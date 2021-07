Variante lambda de COVID identifiée à l’hôpital de Houston. Ce qu’il faut savoir

Un hôpital de Houston a son premier cas de variante lambda du coronavirus, mais les experts en santé publique disent qu’il est encore trop tôt pour dire si la variante atteindra le même niveau de préoccupation que la variante delta qui fait actuellement rage dans les communautés non vaccinées aux États-Unis

Environ 83 % des cas de COVID-19 aux États-Unis proviennent de la variante delta et la grande majorité des hospitalisations concernent des personnes non vaccinées, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

La variante lambda, en revanche, a été identifiée dans moins de 700 cas aux États-Unis. Cependant, l’Organisation mondiale de la santé a qualifié en juin lambda de « variante d’intérêt », ce qui signifie qu’elle présente des modifications génétiques qui affectent les caractéristiques du virus et a causé une propagation communautaire importante ou des grappes de COVID-19 dans plusieurs pays.

Le Dr S. Wesley Long, directeur médical de la biologie diagnostique à Houston Methodist, où le cas a été identifié, a déclaré que bien que lambda présente des mutations similaires à d’autres variantes qui ont suscité des inquiétudes, il ne semble pas être aussi transmissible que delta. .

« Je sais qu’il y a un grand intérêt pour le lambda, mais je pense que les gens doivent vraiment se concentrer sur le delta », a déclaré Long. « Plus important encore, quelle que soit la variante, notre meilleure défense contre toutes ces variantes est la vaccination.

La quatrième vague de cas de COVID-19 est ici :Allons-nous échapper au sort du Royaume-Uni ? Il est trop tôt pour le savoir.

Qu’est-ce que la variante lambda et en quoi est-elle différente de la variante delta ?

La variante lambda est une souche spécifique de COVID-19 avec des mutations spécifiques. C’est l’une des quelques variantes identifiées par l’OMS comme des variantes préoccupantes ou intéressantes. De nombreuses autres variantes sont apparues depuis que l’épidémie a été détectée pour la première fois fin 2019 dans le centre de la Chine.

« La trajectoire naturelle des virus est qu’ils ont tendance à avoir des mutations, et chaque fois que nous avons une mutation significative qui modifie le virus … nous obtenons une nouvelle variante », a déclaré le Dr Abhijit Duggal, médecin de l’USI et directeur des soins intensifs. recherche pour l’unité de soins intensifs médicaux de la Cleveland Clinic.

Certaines des mutations lambda se produisent dans sa protéine de pointe, qui est la partie du virus qui l’aide à pénétrer dans les cellules du corps humain et qui est également ciblée par les vaccins.

Avez-vous besoin d’un autre coup ? :Le rappel pour COVID-19 n’est pas encore recommandé. Voici ce qu’il faut savoir.

Les mutations qui se produisent là-bas et dans d’autres parties du lambda sont similaires à celles des variantes préoccupantes, comme l’alpha et le gamma, a déclaré Long. Mais même le gamma, qui n’a jamais atteint le même niveau aux États-Unis que l’alpha ou le delta, a des mutations plus préoccupantes que le lambda, a déclaré Long.

Duggal a déclaré qu’il n’y avait rien de spécifique avec la variante lambda pour susciter l’inquiétude qu’elle devienne la variante dominante aux États-Unis, mais « l’attente vigilante et la prudence seront la chose la plus importante à ce stade ».

Où la variante lambda a-t-elle été identifiée pour la première fois ?

La variante lambda a été identifiée pour la première fois au Pérou en décembre 2020. Depuis avril, plus de 80 % des cas séquencés dans le pays ont été identifiés comme étant la variante lambda.

En juin, l’OMS a déclaré avoir identifié la variante lambda dans 29 pays. L’Argentine et le Chili ont également connu une augmentation des cas de lambda, a déclaré l’OMS.

Suivi de l’épidémie :Comment COVID-19 se propage aux États-Unis

Cependant, la variante ne s’est pas propagée presque au même niveau à l’échelle mondiale que la variante delta. Lambda est peut-être devenu si répandu dans certaines parties de l’Amérique du Sud en grande partie à cause d’un « effet fondateur », a déclaré Long, dans lequel quelques cas de la variante se sont d’abord installés dans une zone densément peuplée et géographiquement restreinte et sont lentement devenus le principal moteur de la propagation. localement au cours du temps.

Long a comparé le lambda au variant gamma, qui a été détecté pour la première fois au Brésil et s’est propagé de manière similaire

Les vaccins COVID-19 sont-ils efficaces contre la variante lambda ?

Des études ont suggéré que les vaccins actuellement autorisés pour une utilisation aux États-Unis sont très efficaces pour prévenir le COVID-19 sévère et la mort sous plusieurs variantes.

Duggal a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de croire que les vaccins seraient inefficaces contre la variante lambda, mais davantage de données sont nécessaires pour savoir exactement à quel point il sera efficace. L’efficacité peut en réduire certains, mais l’hospitalisation peut encore être largement évitable dans des cas variants avec la vaccination, a-t-il déclaré.

« Rien dans ce monde n’est à 100 % » :Les personnes entièrement vaccinées contre le COVID-19 peuvent être infectées, mais les maladies graves sont rares

Cependant, une nouvelle étude publiée en ligne mardi a révélé que le vaccin Johnson & Johnson n’était pas aussi efficace pour prévenir les maladies symptomatiques face aux variantes delta et lambda. L’étude n’a pas encore été évaluée par des pairs ni publiée dans une revue, mais elle s’aligne sur les études du vaccin AstraZeneca qui concluent qu’une dose du vaccin est efficace à 33 % contre la maladie symptomatique de la variante delta.

Les vaccins fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna ont montré qu’ils conservaient des niveaux d’efficacité similaires contre plusieurs des variantes préoccupantes.

Se faire vacciner reste le facteur le plus important pour arrêter les effets mortels du virus et ralentir les nouvelles variantes, a déclaré Long.

Des mutations se produisent dans le coronavirus au fur et à mesure qu’il se propage d’une personne à l’autre. La vaccination peut aider à prévenir les maladies symptomatiques et à réduire la propagation dans les communautés où les taux de vaccination sont élevés, ce qui peut alors empêcher l’apparition de mutations et l’apparition de nouvelles variantes, a ajouté Duggal.