Variante delta 25 % des cas aux États-Unis ; Biden à la fin de la pandémie

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden ont organisé une fête dimanche sur la pelouse sud de la Maison Blanche pour célébrer les progrès réalisés pendant la pandémie de coronavirus et les vacances du 4 juillet.

Biden a souligné dans ses remarques la baisse du nombre de cas de coronavirus dans le pays et le recours généralisé à la vaccination, tout en prenant le temps de reconnaître les plus de 600 000 Américains qui sont morts du coronavirus pendant la pandémie.

« Aujourd’hui, nous sommes plus près que jamais de déclarer notre indépendance face à un virus mortel. Cela ne veut pas dire que la bataille contre COVID-19 est terminée. Nous avons encore beaucoup de travail à faire », a-t-il déclaré.

Les vacances sont arrivées alors que la variante delta dépasse une grande partie du pays. La souche infectieuse représente désormais 25% des cas aux États-Unis, selon les données des Centers of Disease Control and Prevention.

Le sud-ouest du Missouri est devenu ces dernières semaines un point chaud pour la variante, qui a mis à rude épreuve les hôpitaux, fait la une des journaux nationaux et frustré les dirigeants des soins de santé. Moins de 40 % de la population du Missouri a été complètement vaccinée et ce chiffre est inférieur à 20 % dans certains comtés ruraux.

En Californie, de nouvelles données du California Department of Public Health ont révélé que 35,6% des variantes de coronavirus analysées en juin étaient des variantes delta, contre 5,6% en mai et faisant de la variante delta la dominante de l’État.

« L’augmentation rapide de la variante delta suggère que cette souche se transmet plus facilement entre les personnes que les autres souches circulant en Californie », a déclaré le département d’État de la Santé publique au Los Angeles Times.

« Néanmoins, il existe des preuves que les vaccins disponibles aux États-Unis sont efficaces contre la variante Delta », ont ajouté des responsables de l’État. 61% de l’État a reçu une dose, a rapporté le CDC.

Aussi dans l’actualité :

►Gouv. Asa Hutchinson, de l’Arkansas, a déclaré dimanche que la campagne de vaccination de son État était à la traîne en raison de l’hésitation des jeunes à se faire vacciner. L’État a donné à 28% des résidents au moins une dose au 29 juin.

►Le nombre de voyageurs passant les points de contrôle de la Transportation Security Administration jeudi et vendredi a dépassé les voyageurs en 2019 et 2020, a rapporté l’agence.

►L’Iran a annoncé dimanche qu’il réimposait les restrictions sur les coronavirus dans les grandes villes, alors que la propagation de la variante delta hautement contagieuse fait craindre une nouvelle vague dévastatrice dans le pays.

► Six personnes d’un groupe de travail travaillant sur les lieux de l’effondrement d’un immeuble en copropriété dans la région de Miami ont été testées positives pour COVID-19, a déclaré le chef des pompiers de Miami-Dade, Alan Cominsky.

►Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis enquêtent sur le cas d’un garçon de 13 ans du comté de Saginaw décédé dans son sommeil trois jours après avoir reçu sa deuxième dose d’un vaccin COVID-19 à la mi-juin.

►La Russie a signalé dimanche plus de 25 000 nouveaux cas de coronavirus, le plus grand nombre depuis janvier, alors que le pays fait face à une forte augmentation au cours du mois dernier. Le groupe de travail national sur les coronavirus a déclaré que 663 patients sont décédés, contre 697 la veille, ce qui était un record.

►Une proposition bipartite à la Chambre des États-Unis interdirait l’élevage de fourrure de vison aux États-Unis dans le but d’endiguer d’éventuelles mutations du coronavirus, ce que les chercheurs ont déclaré peut être accéléré lorsque le virus se propage parmi les animaux.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,7 millions de cas confirmés de COVID-19 et au moins 605 500 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 183,9 millions de cas et plus de 3,9 millions de décès. Plus de 157 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 47,8% de la population, selon le CDC.

Quand les masques peuvent-ils être abandonnés ? Le leader britannique va réorganiser les règles sur les virus

Le Premier ministre Boris Johnson fera le point lundi sur les plans visant à assouplir les restrictions COVID-19 en Angleterre, au milieu des spéculations selon lesquelles il abolirait les règles qui obligent les gens à porter des masques dans de nombreux lieux publics.

Johnson doit tenir une conférence de presse sur les perspectives actuelles du gouvernement pour la « journée de la liberté » – le plan visant à mettre fin aux restrictions restantes sur les coronavirus sur les interactions commerciales et sociales le 19 juillet. Une décision finale sera annoncée le 12 juillet sur la base d’une série des tests, y compris les taux de vaccination et les risques posés par les nouvelles variantes virales.

Le gouvernement britannique, qui a mis en place l’une des plus longues fermetures au monde, a levé les restrictions dans une série de mesures qui ont commencé avec la réouverture des écoles en mars. La quatrième et dernière étape a été retardée le mois dernier pour laisser le temps à davantage de personnes de se faire vacciner en raison des inquiétudes concernant la propagation rapide de la variante delta, découverte pour la première fois en Inde.

« Aujourd’hui, nous allons expliquer comment nous pouvons restaurer les libertés des personnes lorsque nous atteindrons la quatrième étape », a déclaré Johnson dans un communiqué avant sa conférence de presse. « Mais je dois souligner que la pandémie n’est pas terminée et que les cas continueront d’augmenter au cours des prochaines semaines. »

Plus de 99% des décès récents dus au COVID aux États-Unis impliquent des personnes non vaccinées

Environ 99,2% des récents décès dus au COVID-19 aux États-Unis impliquaient des personnes non vaccinées, une situation « tragique » qui pourrait facilement être corrigée, a déclaré dimanche le Dr Anthony Fauci.

Le plus grand expert en maladies infectieuses a déclaré sur « Meet the Press » de NBC qu’il était frustré par une situation dans laquelle « vous avez un ennemi redoutable » – et « pourtant, nous avons une contre-mesure qui est très, très efficace. Et c’est la raison pour laquelle c’est d’autant plus triste et d’autant plus tragique pourquoi il n’est pas complètement mis en œuvre dans ce pays.

Fauci a cité plusieurs raisons d’opposition au vaccin par certains Américains : « idéologique » ou certaines personnes « sont simplement fondamentalement anti-vax ou anti-science ».

Les États-Unis sont « très chanceux » d’avoir « assez de vaccins pour vacciner pratiquement tout le monde dans le pays », a déclaré Fauci. « Et il y a des gens dans le monde entier qui feraient n’importe quoi pour se faire vacciner ».

– Susan Miller, USA AUJOURD’HUI

Contribution: Associated Press