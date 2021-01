COLUMBIA, SC (AP) – Un nouveau variant de coronavirus identifié en Afrique du Sud a été découvert aux États-Unis pour la première fois, avec deux cas diagnostiqués en Caroline du Sud, ont déclaré jeudi des responsables de la santé de l’État.

Les deux cas ne semblent pas être liés, et les gens n’ont pas d’antécédents de voyages récents, a déclaré le ministère de la Santé et du Contrôle environnemental de Caroline du Sud.

«C’est effrayant», car cela signifie qu’il pourrait y avoir plus de cas non détectés dans l’État, a déclaré le Dr Krutika Kuppalli, un médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’Université médicale de Caroline du Sud à Charleston. «C’est probablement plus répandu.»

L’arrivée de cette variante en plein essor dans d’autres pays montre que « la lutte contre ce virus mortel est loin d’être terminée », a déclaré le Dr Brannon Traxler, directeur intérimaire de la santé publique de la DHEC dans un communiqué. « Alors que plus de vaccins COVID-19 sont en cours le chemin, les approvisionnements sont encore limités. Chacun de nous doit s’engager à nouveau dans le combat en reconnaissant que nous sommes tous en première ligne maintenant. Nous sommes tous dans le même bateau.

Les deux personnes infectées par cette variante sont des adultes; l’un vient du Lowcountry de la Caroline du Sud et l’autre de la région de Pee Dee, a déclaré l’État, tout en retenant d’autres informations pour protéger leur vie privée.

Les virus sont en constante mutation, avec des variantes de coronavirus circulant dans le monde entier, mais les scientifiques sont principalement préoccupés par l’émergence de trois d’entre eux. D’autres variantes signalées pour la première fois au Royaume-Uni et au Brésil ont déjà été confirmées aux États-Unis. Les chercheurs pensent que ces trois variantes pourraient se propager plus facilement et ont prédit que ce n’était qu’une question de temps avant qu’elles n’apparaissent ici.

En outre, les scientifiques ont signalé la semaine dernière des signes préliminaires mais troublants selon lesquels certaines des mutations récentes pourraient réduire modestement l’efficacité de deux vaccins actuels, bien qu’ils aient souligné que les vaccins protègent toujours contre la maladie. Et il y a des signes que certaines des nouvelles mutations pourraient nuire aux tests de dépistage du virus et réduire l’efficacité de certains traitements.

Le coronavirus a déjà rendu malade des millions de personnes et tué plus de 400 000 personnes aux États-Unis.

Alors que certains pays européens effectuent des tests génétiques approfondis pour détecter ces variantes, les États-Unis ont fait très peu de ce travail de détective. Mais les scientifiques ont rapidement essayé d’en faire plus et ils ont repéré ces variantes apparemment plus contagieuses comme ils le font.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont signalé au moins 315 cas de la variante découverte au Royaume-Uni aux États-Unis. Ces rapports proviennent d’au moins 28 États et les responsables de la santé pensent que cela pourrait devenir la souche dominante aux États-Unis d’ici mars. Cette variante a été signalée dans au moins 70 pays.

Le premier cas américain de la variante trouvée au Brésil a été annoncé plus tôt cette semaine par les responsables de la santé du Minnesota. C’était une personne qui s’était récemment rendue dans cette nation sud-américaine. Cette version du virus est apparue dans plus d’une demi-douzaine de pays.

La variante trouvée pour la première fois en Afrique du Sud a été détectée en octobre. Depuis lors, il a été trouvé dans au moins 30 autres pays.

Certains tests suggèrent que les variantes sud-africaines et brésiliennes peuvent être moins sensibles aux médicaments anticorps ou au sang riche en anticorps des survivants du COVID-19, qui aident les gens à combattre le virus.

Les responsables de la santé craignent également que si le virus change suffisamment, les gens pourraient contracter le COVID-19 une deuxième fois.

Le président Joe Biden a rétabli lundi les restrictions de voyage COVID-19 pour la plupart des voyageurs non américains en provenance du Brésil, du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud. Et les Centers for Disease Control and Prevention recommandent aux Américains de ne pas voyager en ce moment.

Stobbe a rapporté de New York.

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du Département de l’enseignement des sciences de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.