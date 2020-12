Le Japon, l’Espagne et la France ont trouvé un petit nombre d’infections impliquant une nouvelle variante potentiellement plus transmissible du coronavirus, principalement liée à des voyages depuis le Royaume-Uni, où il a été détecté pour la première fois.

La propagation rapide de la variante a conduit au verrouillage de Londres et du sud de l’Angleterre cette semaine, a provoqué un blocus français temporaire de la Manche et a conduit des pays du monde entier à interdire les voyageurs du Royaume-Uni Parce que peu de pays ont le niveau de surveillance génomique que la Grande-Bretagne fait, on craint que la variante ait pu voyager à travers le monde sans être détectée pendant des semaines.

Une étude récente menée par des scientifiques britanniques n’a trouvé aucune preuve que la variante est plus mortelle que d’autres, mais a estimé qu’elle est 56% plus contagieuse.

Jusqu’à présent, la variante britannique a été diagnostiquée chez sept personnes au Japon, a déclaré le ministère de la Santé du pays. Tous avaient voyagé récemment au Royaume-Uni ou avaient été en contact avec quelqu’un qui l’avait fait.