Variante de l’Inde contagieuse; Le Massachusetts signale zéro nouveau décès

Alors qu’un comité consultatif fédéral se réunit mercredi pour autoriser un vaccin à entrer dans les bras des adolescents, la Maison Blanche aurait déclaré lors d’un appel que les États ne recevraient aucune dose pendant une autre semaine prochaine.

Un nouvel approvisionnement en vaccins Johnson & Johnson, qui ont rencontré des problèmes de production, n’était pas immédiatement disponible à la commande mardi, selon Politico. La production de vaccins a été limitée depuis son autorisation fin février – et en avril, les responsables fédéraux de la santé ont suspendu son utilisation pendant 11 jours après qu’un trouble rare de la coagulation sanguine ait été associé au tir.

Tout cela survient alors que la ruée vers la vaccination a ralenti dans tout le pays.

Le président Joe Biden veut que 70% des adultes américains soient au moins partiellement vaccinés avant le 4 juillet. C’est à peu près ce que certains experts estiment nécessaire pour maîtriser la pandémie. À l’heure actuelle, moins de la moitié des Américains ont reçu au moins une injection.

Mais la Food and Drug Administration a accordé lundi une autorisation d’utilisation d’urgence au vaccin Pfizer-BioNTech pour les enfants de 12 à 15 ans, et quelques villes ont offert des vaccins moins de 24 heures plus tard, mais la plupart attendent un comité consultatif fédéral qui se réunira mercredi pour signer. en route.

Également dans l’actualité:

►Le département de la santé publique du Massachusetts a signalé mardi zéro nouveau décès dans tout l’État, trois millions d’habitants étant désormais entièrement vaccinés.

►Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré que près de 50% des adultes admissibles dans le pays avaient reçu au moins une injection du vaccin COVID-19.

►Seulement 11% des adultes américains qui ne sont pas vaccinés contre le COVID-19 disent qu’ils vont certainement se faire vacciner, tandis que 34% disent qu’ils ne le feront certainement pas, selon un nouveau sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Un autre 27% disent qu’ils le feront probablement et 27% disent qu’ils ne le feront probablement pas.

►Plus de 70 cadavres ont été retrouvés flottant sur le Gange dans l’est de l’Inde alors que le pays se bat contre la crise de coronavirus la plus grave au monde. Les établissements de soins de santé et funéraires indiens ont été débordés ces dernières semaines, les hôpitaux manquant d’oxygène et les crématoriums fonctionnant 24 heures sur 24.

►Il n’y a pas encore de données disponibles sur la façon dont la pandémie a affecté le taux global d’abandon scolaire dans le pays, et de nombreux responsables scolaires disent qu’il est trop tôt pour savoir combien d’élèves qui ont arrêté de se connecter à l’enseignement à distance ne prévoient pas de revenir. Mais le nombre croissant d’élèves qui échouent en classe ou qui sont chroniquement absents font craindre le pire aux experts.

► Les taux de vaccination des Américains à l’âge de la retraite sont les plus bas dans les États du Sud, selon une nouvelle étude gouvernementale.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,7 millions de cas confirmés de coronavirus et 582,8 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 159,3 millions de cas et 3,31 millions de décès. Plus de 334 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et plus de 263,1 millions ont été administrées, selon le CDC. Plus de 116,5 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 35,1% de la population.

L’OMS avertit que la « variante préoccupante » de l’Inde pourrait être plus contagieuse

Bien que le nombre de nouveaux cas et de décès de COVID-19 dans le monde ait légèrement diminué cette semaine, l’Organisation mondiale de la santé avertit qu’il pourrait y avoir des problèmes à l’horizon.

Dans un rapport hebdomadaire publié mardi, l’OMS a averti qu’une variante découverte pour la première fois en Inde pourrait être plus contagieuse que la plupart des versions du coronavirus. Bien que les effets des vaccins sur le virus triple mutant ne soient pas clairs, il existe des preuves qu’il pourrait échapper à certaines des protections fournies par les vaccins.

Le rapport indique également qu’il y avait probablement plusieurs autres facteurs contributifs, en plus de la nouvelle variante, qui ont contribué à la vague écrasante qui a balayé l’Inde ces dernières semaines.

En dehors de l’Inde, le Royaume-Uni a signalé le plus de cas de la variante B.1.617.1, mais le virus a déjà été détecté dans au moins 44 pays, dont les États-Unis.

Ces 9 États mettront fin à leur participation aux programmes d’assistance chômage. Leurs raisons varient.

Au moins neuf États ont annoncé qu’ils mettraient fin à la participation aux programmes d’aide au chômage visant à atténuer les problèmes causés par la pandémie de coronavirus.

Le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a informé mardi le département américain du Travail, rejoignant l’Alabama, l’Arkansas, l’Iowa, le Mississippi, le Missouri, le Montana, le Dakota du Nord et la Caroline du Sud pour mettre fin à la participation de l’État aux programmes fédéraux de chômage.

« Les familles, les entreprises et notre économie prospèrent lorsque nous nous concentrons sur des emplois valorisants et que nous abandonnons les solutions fédérales à court terme », a déclaré Lee dans un communiqué. Le programme d’aide prendra fin en juin.

De nombreux gouverneurs d’État ont fait écho à l’importance des petites entreprises dans leurs déclarations. Mais d’autres ont souligné les pénuries de main-d’œuvre et les problèmes de main-d’œuvre menacent de freiner le rythme de la croissance économique.

De nombreux experts républicains le blâment sur ces allocations de chômage.

Apporter les vaccins à la population: les gouverneurs partagent des histoires de réussite avec Biden

Alors que le gouvernement fédéral s’adresse aux dizaines de millions d’Américains qui n’ont pas reçu de vaccin COVID-19, offrant même un transport gratuit pour se faire vacciner, Biden a écouté une poignée de gouverneurs mardi sur ce qui a fonctionné dans leurs États.

Un thème commun: la commodité compte.

À cet effet, Biden a annoncé un accord avec les sociétés de covoiturage Uber et Lyft pour emmener gratuitement les personnes vers et depuis les sites de vaccination du 24 mai au 4 juillet.

Biden, qui a suggéré que le CDC publierait bientôt de nouvelles directives sur ce que les personnes vaccinées peuvent faire, vise à ce que 70% des adultes du pays aient reçu au moins une dose d’ici le jour de l’indépendance.

Lors de son appel avec les gouverneurs républicains de l’Ohio, de l’Utah et du Massachusetts, ainsi que les gouverneurs démocrates du Maine, du Minnesota et du Nouveau-Mexique, Biden a appris que rencontrer des gens là où ils se trouvaient contribuait grandement à les persuader de se faire vacciner. Les dirigeants de l’État ont souligné l’importance des unités mobiles, des pop-ups et des walk-ins pour rendre les coups plus facilement disponibles.

«Il sort, il essaie d’être innovant, en essayant de comprendre comment pouvons-nous le transmettre directement aux gens», a déclaré le gouverneur de l’Ohio Mike DeWine, ajoutant que le vaccin à dose unique Johnson & Johnson suscitait beaucoup d’intérêt. . «Ils veulent que ce coup unique soit fait. »

