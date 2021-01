Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter Front Page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

« Quelques preuves » La variante de Kent plus meurtrière, dit le Premier ministre

Boris Johnson a averti que la soi-disant variante Kent de Covid-19 semble être plus mortelle que la souche originale. Lors d’une conférence de presse à Downing Street, le Premier ministre a déclaré qu’il y avait « des preuves » que la nouvelle variante pourrait être associée à un degré plus élevé de mortalité. Le conseiller scientifique en chef Sir Patrick Vallance a ajouté que les preuves « ne sont pas encore solides », mais a déclaré, à titre d’exemple, que parmi les hommes dans la soixantaine infectés par l’ancienne variante, environ 10 sur 1000 mourraient, mais cela semble passer à 13 ou 14 avec le nouvelle variante. Cliquez ici pour suivre la propagation de la maladie au Royaume-Uni et dans le monde. Cela survient alors que la valeur R du virus est tombée en dessous de 1 au Royaume-Uni pour la première fois en six semaines. M. Johnson a déclaré que le Royaume-Uni restait sur la bonne voie pour atteindre son objectif de vaccin d’ici la mi-février, mais le rédacteur en chef de la santé Laura Donnelly a analysé les raisons pour lesquelles le gouvernement pourrait essayer de cacher les progrès accomplis dans le déploiement des vaccins.

Pendant ce temps, la police de Londres a rompu un mariage avec environ 400 invités qui avait lieu dans une école. Les agents ont été appelés dans la région de Stamford Hill juste après 21 heures la nuit dernière et ont trouvé environ 400 personnes considérées comme étant des membres de la communauté juive orthodoxe stricte locale. L’organisateur du rassemblement illégal fait maintenant face à une amende de 10000 £ tandis que cinq autres invités se sont vu remettre des avis de pénalité fixe de 200 £. Découvrez comment des tentatives ont été faites pour masquer l’événement.

Le procès de destitution de Trump doit être lancé lundi

Donald Trump sera jugé au Sénat américain peu de temps après avoir été révélé qu’une affaire de destitution contre l’ancien président sera transmise par la Chambre des représentants lundi. La Chambre a destitué le chef républicain pour une deuxième fois historique le 13 janvier, juste une semaine avant son départ. Alors que le déplacement de l’article lance le procès, le calendrier à venir reste incertain. Cela vient avec M. Trump également confronté à une série potentielle de poursuites civiles, d’éventuelles accusations criminelles et de centaines de millions de dollars de remboursements de dettes, après être devenu un citoyen privé. Josie Ensor a tous les détails de l’avalanche d’affaires judiciaires auxquelles l’ancien président est confronté. Comme si cela ne suffisait pas dans son assiette, Piers Morgan a révélé que M. Trump avait été victime d’un appelant canular qui se faisait passer pour le présentateur de Good Morning Britain.

Un chien fidèle passe des jours à attendre son propriétaire à l’hôpital

C’était une histoire d’amour pour les chiots qui a laissé les employés de l’hôpital perplexes et a prouvé qu’il y avait des fins heureuses au milieu de la misère d’une pandémie. Boncuk, un chien de compagnie dévoué, a passé des jours à attendre docilement à l’extérieur de l’hôpital où son propriétaire était soigné pour Covid-19. Le chiot fidèle avait suivi Cemal Senturk dans un hôpital de la ville de Trabzon sur la mer Noire en Turquie le 14 janvier après être tombé malade. Heureusement, son propriétaire s’est remis de sa maladie et a été réunie avec elle à l’extérieur de l’hôpital alors qu’il partait en fauteuil roulant. Regardez-la pendant qu’elle attendait dehors.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Tempête Christoph | Environ 400 maisons ont désormais été inondées à la suite de la tempête Christoph, a confirmé l’Agence pour l’environnement. Les résidents du nord et du centre de l’Angleterre ont été exhortés à se préparer à de nouvelles inondations ce week-end alors que des images d’un énorme gouffre ont détruit des maisons à Manchester. Lisez la dernière.

Partout dans le monde: la bataille des familles de Wuhan pour la justice

Les familles qui ont perdu des proches lors de l’épidémie initiale de Covid-19 à Wuhan sont bloquées dans leurs efforts légaux pour tenir les autorités chinoises responsables des décès, un an après la mise en place des verrouillages au point zéro de la pandémie. Cinq familles accusent les gouvernements municipal et provincial d’avoir dissimulé l’épidémie, d’avoir négligé d’informer le public et de ne pas agir rapidement, provoquant l’explosion des infections. Le télégraphe a interrogé quatre des cinq personnes qui tentaient d’intenter des poursuites et a été informée d’une campagne de harcèlement et de déni de justice.

Entretien du vendredi

«Est-ce que prendre un genou est une plateforme qui incitera à l’action?