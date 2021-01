Une nouvelle variante de Covid-19 découverte pour la première fois en Afrique du Sud a maintenant été détectée aux États-Unis, après que deux cas ont été signalés dans l’État de Caroline du Sud, ont annoncé jeudi des responsables de la santé.

Les deux cas de la variante B.1.351 ne semblent pas être liés l’un à l’autre, et aucune des deux personnes n’est connue pour avoir voyagé récemment, a déclaré le ministère de la Santé et du Contrôle de l’environnement de Caroline du Sud dans un communiqué.

Les deux personnes sont des adultes – l’un est de la région de Lowcountry et l’autre de la région de Pee Dee, a déclaré le DHEC, sans donner plus de détails.

La variante a été découverte dans des échantillons de Caroline du Sud testés par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, qui, à leur tour, ont informé les responsables de l’État tard mercredi des deux cas.

Le Dr Krutika Kuppalli, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’Université médicale de Caroline du Sud, a déclaré que les deux cas apparemment sans rapport avec la variante étaient « effrayant, » dire à l’Associate Press: «C’est probablement plus répandu.»

La souche B.1.351 – également connue sous le nom de 501Y.V2 – a été découverte pour la première fois en Afrique du Sud à la fin de l’année dernière et est plus infectieuse que les variantes précédentes, bien qu’elle ne soit pas censée causer une maladie Covid-19 plus grave, selon les données initiales.

La variante a depuis été détectée dans plus de 20 pays, dont l’Allemagne et le Royaume-Uni, qui ont tous deux suspendu leurs vols vers l’Afrique du Sud.

