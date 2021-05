Variante de coronavirus B.1.167 vue pour la première fois en Inde maintenant aux États-Unis Ce qu’il faut savoir

La variante du coronavirus B.1.167 qui ravage actuellement l’Inde est arrivée aux États-Unis. Les experts disent que cela ne causera probablement pas beaucoup de tort ici en raison des taux de vaccination élevés et du fait que le système de soins de santé n’est pas soumis à un stress. Mais avec un virus qui a défié les attentes et la variante infectant des centaines de milliers d’Indiens chaque jour, les chercheurs le surveillent.

Voici ce que vous devez savoir sur la variante du coronavirus originaire de l’Inde:

Quelle est la variante B.1.167?

Il est apparu pour la première fois en Inde, où il aurait contribué à la deuxième vague dévastatrice de COVID-19 dans ce pays. Elle a été qualifiée de «variante préoccupante» par l’Organisation mondiale de la santé la semaine dernière en raison des inquiétudes selon lesquelles elle pourrait être plus contagieuse et échapper plus facilement aux vaccins existants.

Il existe plusieurs sous-lignages de la variante, y compris B.1.167.1 et B.1.167.2.

On l’appelle parfois un « double mutant,« parce qu’il a le double du nombre de mutations que certaines variantes précédentes du virus SARS-CoV-2, qui cause le COVID-19. La préoccupation au débutétait-ce que cela pourrait le rendre doublement dangereux. « La bonne nouvelle est que cela ne semble pas être le cas. Avoir les deux mutations n’était pas pire que n’en avoir qu’une seule », a déclaré le Dr Charles Chiu, professeur et expert en génomique virale à l’Université de Californie à San Francisco.

Est-ce aux États-Unis?

Oui, les États-Unis sont l’un des 49 pays où la variante s’est répandue, mais jusqu’à présent, elle est à de faibles niveaux ici. Au 8 mai, la variante B.1.167 représentait 3% de tous les cas de COVID-19 aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Elle semble surpasser la variante B.1.1.7, vue pour la première fois au Royaume-Uni, du moins en Inde, a déclaré le Dr Krutika Kuppalli, membre de l’Infectious Diseases Society of America et spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de médecine. de la Caroline du Sud. B.1.1.7 représente désormais 72% des infections au COVID-19 aux États-Unis, selon les données du CDC publiées mercredi.

La variante est-elle plus contagieuse?

La variante est tellementnouveau, il n’y a pas beaucoup de données solides et réelles. Il se propage certainement rapidement en Inde, mais ce pays n’est vacciné qu’à 11%, principalement avec les premières doses de vaccin. Des études en laboratoire semblent indiquer que ce n’est pas plus contagieux.

Une étude qui a examiné la capacité de la variante à pénétrer dans les cellules a révélé qu’elle n’était pas meilleure que les autres types de SRAS-CoV-2, a déclaré Chiu.

Va-t-il s’implanter aux États-Unis?

Il est impossible de le savoir, mais étant donné le taux élevé de vaccination ici, il semble peu probable qu’il remplace la souche dominante actuelle B.1.1.7. Avec près de 47% des personnes aux États-Unis au moins partiellement vaccinées, il sera plus difficile pour une nouvelle souche de prendre le relais. «Nous avons des niveaux élevés de vaccination communautaire, donc même si c’est ici, il y a moins de place pour se développer», a déclaré le Dr Monica Gandhi, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco.

Les vaccins américains actuels fonctionnent-ils contre la variante?

Ils semblent fonctionner. Les échantillons de sang provenant de personnes précédemment infectées ou vaccinées n’étaient qu’un septième aussi efficaces contre le variant B.1.167 que contre le virus d’origine, mais on pense que cela suffit à protéger, en particulier contre les maladies graves et l’hospitalisation, a déclaré Mehul Suthar, un virologue de l’Université Emory qui a co-écrit un article sur la variante publié le 10 mai mais qui n’a pas encore été évalué par des pairs.

« Malgré cette réduction, tous les échantillons de sang de vaccin et près de 80% des échantillons de sang d’individus qui avaient été précédemment infectés maintenaient encore la capacité de bloquer cette variante indienne », a déclaré Suthar.

« Nous n’avons aucune raison de croire que la réponse vaccinale à cette souche sera un problème », a ajouté le Dr Eric Topol, professeur de médecine moléculaire au Scripps Research Institute de La Jolla, en Californie. « Cela a déjà été évalué en Israël et ailleurs et les mutations ne semblent pas pouvoir échapper aux vaccins. »

En outre, des études ont montré que les vaccins sont efficaces contre les deux principales mutations que contient cette variante, « il est donc raisonnable de conclure que les vaccins sont susceptibles d’être efficaces contre la variante », a déclaré Chiu.

Les personnes qui ont déjà récupéré du COVID-19 sont-elles protégées contre B.1.167?

Pas aussi bien qu’ils le seraient s’ils avaient été vaccinés. Dans les tests de laboratoire, les vaccins fournissent une réponse immunitaire beaucoup plus forte dans l’ensemble. «Ainsi, les personnes en convalescence peuvent ne pas être aussi protégées que celles qui ont été vaccinées», a déclaré Chiu.

Cependant, il a noté que ce qui se passe dans le laboratoire ne correspond pas nécessairement à ce qui se passe à l’intérieur des personnes. «Nous extrapolons», dit-il.

Si le vaccin fonctionne si bien, pourquoi les choses sont-elles si mauvaises en Inde?

Parce que le taux de vaccination de l’Inde est très faible. Environ 10% seulement de la population indienne de 1,3 milliard de personnes a été vaccinée avec au moins une dose de vaccin et seulement 2,8% ont été complètement vaccinés. Lorsque les gens là-bas qui reçoivent une dose de vaccin sont infectés, «ils n’ont que des infections bénignes», a déclaré Gandhi.

L’efficacité réduite du vaccin signifie que davantage de personnes devront être vaccinées pour fournir le même niveau de protection de la population, a déclaré Suthar.

« Cela met vraiment en évidence la nécessité d’augmenter les taux de vaccination et la façon dont les vaccins fourniront une voie pour être en mesure de réduire le nombre d’infections et d’étouffer ce qui est vraiment une situation désastreuse en Inde en ce moment », a déclaré Suthar.

Les problèmes actuels de l’Inde vont bien au-delà de la variante.

La forte densité dans les villes facilite la propagation, tandis que le manque d’infrastructures dans les zones rurales rend difficile le suivi de la pandémie et la prise en charge des personnes malades.

« Après avoir surmonté la première vague d’infections (l’année dernière), il y a eu ce faux récit selon lequel l’Inde avait peut-être surmonté le COVID », a déclaré Kuppalli.

Cette confiance a encouragé le gouvernement à relâcher les efforts tels que masquer, distancer et éviter les foules « , a-t-elle déclaré. » Lorsque vous avez assoupli les mesures de santé publique avec la densité de la population et les problèmes socio-économiques, il était vraiment mûr pour le développement de la propagation de ceux-ci. infections. «

Un autre défi majeur a été la propagation de la désinformation via les médias sociaux, en grande partie sur les remèdes populaires pour conjurer le COVID-19, a déclaré Kasisomayajula Viswanath, professeur de communication sur la santé à la Harvard TH Chan School of Public Health.

«On se fie à ces types de remèdes populaires qui sont transmis», a-t-il déclaré lors d’un appel médiatique, refusant de faire référence à des détails parce qu’il ne voulait pas alimenter les rumeurs.

Viswanath a déclaré que 170 millions d’Indiens avaient déjà été vaccinés une fois, mais seulement 13 millions avaient été entièrement vaccinés sur un pays de 1,3 milliard d’habitants. Même si un approvisionnement adéquat en vaccins était disponible – ce qui n’est pas le cas – il faudra beaucoup de temps avant que suffisamment de personnes aient été vaccinées pour aider à réduire le taux d’infection, a-t-il déclaré.

