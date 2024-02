Variante Covid JN.1 : ce qu’il faut savoir sur la réinfection et les vaccins

Cela ne veut pas dire que vous tomberez certainement malade. “Vous devriez certainement bénéficier d’une certaine protection”, a déclaré Aubree Gordon, épidémiologiste des maladies infectieuses à l’Université du Michigan. L’immunité est un cocktail individuel qui découle du nombre de fois où vous avez déjà été infecté, de vos antécédents vaccinaux, de vos problèmes de santé sous-jacents et bien plus encore. Les personnes âgées de 65 ans et plus, immunodéprimées ou souffrant de problèmes de santé sous-jacents courent généralement un plus grand risque de réinfection, a déclaré Fikadu Tafesse, virologue à l’Oregon Health & Science University.

Si une personne est exposée au même variant ou à un variant très similaire dans les mois qui suivent un épisode de Covid, son corps est souvent équipé pour le reconnaître et le combattre avant qu’il ne provoque une infection. Les scientifiques ne sont pas d’accord sur la durée exacte de cette protection, mais les estimations varient entre deux et six mois.

Mais JN.1 présente « beaucoup plus de mutations que ce à quoi nous sommes habitués », a déclaré le Dr Marc Sala, codirecteur du Northwestern Medicine Comprehensive Covid-19 Center à Chicago. C’est pourquoi les personnes qui ont récemment été infectées par un autre variant, même celui qui était auparavant dominant, peuvent être à nouveau infectées.

Et si je recevais le rappel à l’automne ?

AC DC rapport publié ce mois-ci a montré que les personnes qui ont reçu les vaccins mis à jour sortis à l’automne avaient 54 pour cent de protection en plus contre un cas symptomatique de Covid que les personnes qui n’ont pas reçu le vaccin. Les vaccins ont été formulés pour cibler XBB.1.5, une variante antérieure, mais ils offrent toujours une certaine protection contre JN.1, a déclaré Ruth Link-Gelles, l’auteur principal de l’étude. « Ils sont tous très étroitement liés », a-t-elle déclaré.

Mais même si une personne vaccinée est moins susceptible de développer des infections symptomatiques, elle n’est toujours pas complètement protégée contre le virus.