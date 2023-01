Variante COVID-19 XBB : ce qu’il faut savoir

Les cas de COVID-19 continuent d’apparaître dans le nord-est des États-Unis alors que la sous-variante XBB devient la source de maladie la plus courante.

XBB, une sous-variante d’omicron, était responsable de 52,6% des cas en Nouvelle-Angleterre du 18 décembre au 24 décembre, selon données des Centers for Disease Control and Prevention. Cela représente une augmentation par rapport à 34,3 % des cas la semaine précédente et à 20 % la semaine précédente.

LES RÉGIONS DES ÉTATS-UNIS RETABLISSENT LES MANDATS ET RECOMMANDATIONS COVID

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que XBB ne “diverge pas suffisamment” du phénotype global de l’omicron pour justifier sa propre désignation.

“Sur la base des preuves actuellement disponibles, le TAG-VE n’estime pas que le phénotype global de XBB * et BQ.1 * divergent suffisamment l’un de l’autre, ou des autres lignées Omicron avec des mutations d’échappement immunitaire supplémentaires, en termes de santé publique nécessaire réponse, pour justifier la désignation de nouvelles variantes préoccupantes et l’attribution d’une nouvelle étiquette », a écrit l’OMS dans un rapport d’octobre 2022.

LES ÉTATS-UNIS PROLONGE L’URGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE COVID SEMAINES APRÈS QUE BIDEN A DÉCLARÉ LA PANDÉMIE “TERMINÉE”

L’organisation a ajouté: “Les deux sous-lignées font toujours partie d’Omicron, qui continue d’être une variante préoccupante.”

Président Biden avait dit lors d’une interview télévisée avant les élections de mi-mandat que la pandémie de COVID-19 “est terminée”.

LE PRÉSIDENT BIDEN DÉCLARE QUE LA PANDÉMIE DE COVID-19 “EST TERMINÉE” DES SEMAINES AVANT LES ÉLECTIONS DE MI-MANDAT

« La pandémie est-elle terminée ? » un journaliste a demandé Biden . “La pandémie est terminée. Nous avons toujours un problème avec le COVID. Nous y travaillons encore beaucoup”, a répondu Biden.

En octobre, le gouvernement américain prolongé le statut d’urgence sanitaire pour la pandémie de COVID-19 malgré les remarques de Biden.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Cette décision prolonge la commande jusqu’au 11 janvier 2023, alors que les responsables de la santé avertissent une fois de plus d’une poussée hivernale.

Julia Musto et Adam Sabes de Fox News ont contribué à ce rapport.