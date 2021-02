Les responsables d’Hawaï ont exhorté le public à éviter les fêtes du Super Bowl et ont annoncé qu’une variante plus transmissible du COVID-19 avait été trouvée à Oahu.

Le ministère de la Santé d’Hawaï a annoncé qu’un résident d’Oahu sans antécédents de voyage avait contracté la variante B.1.1.7 qui est apparue pour la première fois au Royaume-Uni. Un contact étroit a également été testé positif pour COVID-19.

« Nous ne sommes pas impuissants face à cette variante », a déclaré le gouverneur d’Hawaï David Ige. « Nous pouvons la combattre en faisant ces choses simples et quotidiennes. Nous ne sommes pas impuissants face à cette variante hautement transmissible. «

Il a ajouté: « Veuillez limiter vos soirées de visionnage du Super Bowl aux membres de votre foyer. »

Plus tard ce mois-ci, en Californie, plus de 1000 soldats en service actif commenceront à soutenir les sites de vaccination aux États-Unis, a annoncé vendredi le conseiller principal du COVID-19 de la Maison Blanche, Andy Slavitt. Il a déclaré que le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, avait approuvé le mouvement et que la mission des troupes en Californie aurait lieu dans les 10 jours.

Vendredi également, la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates a voté presque dans le sens du parti vendredi pour approuver une étape procédurale clé ouvrant la voie à l’adoption par la Chambre du projet de loi de secours COVID-19 de 1,9 billion de dollars du président Joe Biden pour adopter la chambre dès la fin de le mois.

Le COVID-19 a tué plus de 456 000 Américains, et les infections ont continué d'augmenter malgré l'introduction d'une paire de vaccins à la fin de 2020.

►Un manque de données masque davantage la transparence du déploiement de la vaccination, selon les chercheurs en équité en santé, et le déficit de données nuit aux plus vulnérables. Jusqu’à présent, seuls 16 États publient des chiffres de vaccination par race et origine ethnique, et les données sont incomplètes.

►Bien que l’économie américaine soit loin d’être guérie des effets de la pandémie COVID-19, de nombreux travailleurs licenciés de façon permanente trouvent de nouveaux emplois et souvent pour un salaire plus élevé et à des niveaux plus élevés que leurs postes précédents, selon une récente enquête de Skynova .

►Le comité consultatif de la FDA se réunira le 26 février pour discuter de la demande d’autorisation d’utilisation d’urgence de Johnson & Johnson pour son vaccin COVID-19, a annoncé l’agence jeudi.

►La Maison Blanche étudie une proposition visant à envoyer des masques à tous les Américains, une notion que l’administration Trump a envisagée mais rejetée. « Il existe une gamme d’options sur la table pour aider à protéger plus d’Américains contre le coronavirus et encourager les gens à se masquer », a déclaré jeudi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, ajoutant qu’aucune décision n’avait été prise sur l’idée.

► Un adolescent britannique qui est tombé dans le coma avant que le COVID-19 ne devienne une pandémie montre maintenant des signes d’amélioration, reprenant conscience dans un monde très différent de celui qu’il connaissait.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 26,7 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 459000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 105 millions de cas et 2,2 millions de décès. Plus de 58,3 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 36,8 millions ont été administrées, selon les CDC.

📘 Ce que nous lisons: Un masque offre une bonne protection contre la propagation du coronavirus, mais deux masques pourraient en offrir plus. Lisez l’histoire complète.

Les cas de coronavirus chutent dans les foyers américains pour personnes âgées et infirmes

Les cas de coronavirus ont chuté dans les maisons de retraite et autres établissements de soins de longue durée aux États-Unis au cours des dernières semaines, offrant une lueur d’espoir que les responsables de la santé attribuent au début des vaccinations, à un allégement de la poussée post-vacances et à une meilleure prévention, entre autres. les raisons.

Selon le COVID Tracking Project, plus de 153000 résidents des maisons de soins infirmiers et des centres de vie assistée du pays sont décédés du COVID-19, ce qui représente 36% du nombre de décès dus à la pandémie américaine. Un grand nombre des quelque 2 millions de personnes qui vivent dans de telles installations restent coupées de leurs proches en raison du risque d’infection. Le virus en tue encore des milliers chaque semaine.

La tendance générale pour les résidents des établissements de soins de longue durée s’améliore, cependant, avec moins de nouveaux cas enregistrés et moins d’établissements signalant des éclosions. Couplé à de meilleurs chiffres pour le pays dans son ensemble, c’est un motif d’optimisme même s’il est trop tôt pour déclarer la victoire.

Exigences du masque de levage du gouverneur de l’Iowa en vigueur dimanche

La gouverneure de l’Iowa, Kim Reynolds, lèvera dimanche l’exigence de masque limité de l’État, ainsi que la distance sociale et d’autres limitations qu’elle avait mises en place pour les entreprises et les rassemblements sociaux.

Sa dernière proclamation d’urgence contre les coronavirus, publiée vendredi après-midi et effective à minuit 1 dimanche, « encourage fortement les Iowans, les entreprises et les organisations à prendre des mesures de santé publique raisonnables conformément aux directives du département de la santé publique de l’Iowa », a déclaré le porte-parole de Reynolds, Pat Garrett. .

Depuis la mi-novembre, Reynolds, un républicain, a obligé les Iowans de deux ans et plus à porter des masques s’ils se trouvaient à l’intérieur et passaient 15 minutes ou plus à moins de 6 pieds d’une personne ne faisant pas partie de leur foyer. La règle comportait plusieurs exceptions. Sa précédente proclamation exigeait également une distanciation sociale entre les groupes dans les bars, restaurants, casinos, centres de fitness et autres établissements, ainsi que lors de rassemblements sociaux et d’événements sportifs.

Les violations de masque dans les avions, les trains et les bus pourraient entraîner des amendes allant jusqu’à 1500 $

La Transportation Security Administration (TSA) a annoncé vendredi qu’elle recommanderait des amendes allant de 250 $ à 1500 $ pour les personnes qui ne respectent pas la nouvelle ordonnance de masque de transport émise par le président Joe Biden lors de son deuxième jour de fonction.

L’agence a déclaré qu’elle pourrait également «demander un montant de sanction qui se situe en dehors de ces fourchettes», dans l’annonce et a noté que les amendes plus élevées s’appliqueraient aux récidivistes.

L’ordre de Biden oblige les gens à porter des masques dans les aéroports, les terminaux de bus et de train et dans les trains, les avions, les bus et les transports en commun.

La TSA a été chargée de mettre en œuvre le décret exécutif de Biden et les règles ultérieures de port du masque des Centers for Disease Control and Prevention qui ont pris effet le 1er février et se sont appuyées sur l’ordre.

Bien que la TSA soit le plus souvent associée aux points de contrôle des aéroports, des amendes s’appliqueront aux contrevenants dans ces différents types de transport. La TSA a déclaré sur Twitter que l’agence avait « fourni des conseils spécifiques aux opérateurs de transport sur la façon de signaler les violations afin que la TSA puisse imposer des sanctions à ceux qui refusent de porter un masque facial ».

La FDA rédigera des lignes directrices pour travailler avec les entreprises de vaccins, de médicaments et de tests sur les variantes du COVID-19

La Food and Drug Administration des États-Unis a annoncé jeudi soir qu’elle élaborait des lignes directrices pour aider les fabricants de vaccins, de médicaments et de tests à s’adapter à la menace croissante des variantes du COVID-19.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont signalé au moins 618 cas de variantes de coronavirus en provenance du Royaume-Uni, du Brésil et de l’Afrique du Sud dans 33 États.

Les vaccins, traitements et tests existants fonctionnent toujours bien, a souligné la commissaire par intérim de la FDA, Janet Woodcock. Mais le moment est venu de se préparer pour un avenir alors qu’ils ne le seront peut-être pas.

« Nous devons nous préparer à toutes les éventualités », a-t-elle déclaré lors d’un appel aux journalistes.

