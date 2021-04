Les deux études, publiées lundi par les revues Lancet Infectious Diseases et Lancet Public Health, portent sur la souche hautement contagieuse B.1.1.7 qui a été identifiée au Royaume-Uni à la fin de l’année dernière et s’est depuis propagée dans le monde entier.

La première étude a été publiée dans le Lancet Infectious Diseases, une revue mensuelle de recherche originale. Il a analysé des échantillons de 341 patients Covid-19 admis dans les hôpitaux britanniques en novembre et décembre de l’année dernière et a comparé leurs résultats. Quelque 58% des patients étaient infectés par B.1.1.7 et 42% par une variante différente. Les chercheurs disent qu’ils n’ont trouvé aucune preuve d’une association entre B.1.1.7 et un risque accru de maladie grave et de décès chez les patients. Environ 36% des personnes infectées par la variante britannique ont développé des symptômes sévères, contre 38% de celles atteintes de l’autre souche.

La recherche a cependant confirmé les résultats d’études antérieures, affirmant que B.1.1.7 s’est avéré plus transmissible que les autres versions du virus.

Le deuxième article a été publié dans le Lancet Public Health – un titre en libre accès uniquement en ligne dans la famille de revues médicales du Lancet. Dans ce cas, les chercheurs ont enquêté sur les rapports de symptômes de près de 37000 utilisateurs de l’application Covid Symptom Study au Royaume-Uni et ont cherché à confirmer ou à dissiper des preuves antérieures suggérant que «La variante B.1.1.7 augmente le risque d’admission à l’hôpital et de décès.»

Les auteurs faisaient référence à un article publié en février par le New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group, qui affirmait qu’il s’agissait de « probable”Que l’infection par la souche britannique était « Associé à un risque accru d’hospitalisation et de décès » par rapport aux autres souches. Le journal a poursuivi en assurant que le « absolu » le risque de décès par infection demeure « faible. »

D’autres études publiées en mars, telles que celles du British Medical Journal (BMJ) et de Nature, l’hebdomadaire international de recherche, ont également suggéré que la souche britannique était plus mortelle que les autres variantes de Covid-19 en circulation.

La recherche a confirmé que la variante britannique était en effet plus transmissible – de 35% – que les souches précédentes. Cependant, il n’a trouvé aucun changement dans les symptômes signalés ou la durée de la maladie chez les utilisateurs diagnostiqués avec B.1.1.7.

Le document poursuit en suggérant que les vaccins étaient « Susceptible de rester efficace contre la variante B.1.1.7 » car il n’y avait pas d’augmentation apparente du taux de réinfection.

Les chercheurs ont cependant souligné que leurs découvertes n’étaient pas le dernier mot sur l’impact de la souche britannique.

La variante B.1.1.7 du SRAS-CoV-2 qui a été identifiée au Royaume-Uni à la fin de l’année dernière est depuis devenue l’une des souches les plus dominantes au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays.

