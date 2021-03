Variante brésilienne: le Premier ministre défend les mesures de quarantaine alors que Starmer accuse le gouvernement de ne pas sécuriser les frontières

Pressé lundi sur la question de savoir si le gouvernement était trop lent à mettre en œuvre la politique de quarantaine dans les hôtels, il a répondu: «Je ne pense pas – nous avons agi aussi vite que possible pour y parvenir».

Il a également souligné qu’un «effort massif» était en cours pour empêcher la propagation de la souche et a déclaré que Public Health England (PHE) «ne pense pas qu’il existe une menace pour le grand public».

«Nous savons depuis l’été dernier que beaucoup de virus sont venus de pays d’où ils ne sont pas originaires, mais les gens venaient indirectement, et c’est ainsi que les gens voyagent. Je pense toujours que nous n’avons pas sécurisé nos frontières comme nous aurions dû le faire, et le plus tôt sera le mieux.