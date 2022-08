Varda signe des partenariats avec la NASA pour un vol de démonstration d’usine spatiale l’année prochaine

Varda Space Industries a signé une paire d’accords avec la NASA, a annoncé vendredi la société, garantissant l’accès aux technologies clés dont la société aura besoin pour la première démonstration de son système d’usine spatiale.

L’objectif de Varda est de développer une nouvelle méthode de fabrication de matériaux dans l’espace, une opportunité de construire des produits utiles sur Terre plus efficacement dans la microgravité de l’espace. La Station spatiale internationale a servi de banc d’essai pour la technologie – mais Varda veut produire des matériaux à plus grande échelle. UN récent rapport McKinsey a mis en évidence le potentiel de fabrication des semi-conducteurs aux produits pharmaceutiques et plus encore.

“Ces partenariats avec la NASA sont un excellent moyen pour nous d’accélérer le développement”, a déclaré à CNBC le co-fondateur de Varda, Delian Asparouhov.

Le système de Varda utilise un véhicule en trois parties : un vaisseau spatial, un module de fabrication et une capsule protégée par un bouclier thermique pour rentrer dans l’atmosphère et atterrir. Fondée fin 2020, Varda a levé 53 millions de dollars à ce jour et a récemment emménagé dans un siège social de 61 000 pieds carrés à El Segundo, en Californie.

Sa première mission devrait voler sur un lancement SpaceX, appelé Transporter-8 – prévu pour le deuxième trimestre de l’année prochaine. Rocket Lab fournit le vaisseau spatial pour les quatre premières missions, Varda fabriquant le module de fabrication et la capsule en interne.

La paire d’accords Space Act de Varda signés avec la NASA – l’un avec le centre Ames en Californie et l’autre avec le centre Langley en Virginie – donne à l’entreprise l’accès aux technologies de rentrée et de bouclier thermique nécessaires à sa mission. Ce type de partenariat avec la NASA a une portée variable, mais donne généralement aux entreprises spatiales un accès à la technologie de l’agence à peu ou pas de frais.