NEW JERSEY – Raphael Varane a déclaré qu’Erik ten Hag avait montré qu’il n’avait « pas peur » de prendre de grandes décisions en tant que manager de Manchester United après avoir choisi de nommer Bruno Fernandes capitaine à la place de Harry Maguire.

Maguire est capitaine du club depuis son arrivée à Old Trafford en provenance de Leicester City en 2019 mais, après avoir perdu sa place en tant que titulaire régulier de la première équipe la saison dernière, Ten Hag a décidé de remettre le brassard à Fernandes.

C’est la dernière grande décision que Ten Hag a refusé d’éviter depuis sa prise de fonction en tant que manager après avoir laissé tomber Cristiano Ronaldo et Marcus Rashford pour des raisons disciplinaires la saison dernière.

Varane a déclaré que la décision de changer de capitaine montre que le Néerlandais est prêt à mener de front.

« Il veut une équipe de caractère et il est le leader, il doit donc le montrer lui-même », a déclaré Varane à ESPN dans une interview exclusive dans le New Jersey.

« Il n’a pas peur de prendre ces décisions et d’assumer cette responsabilité. C’est ce que nous attendons du manager. Il l’a fait, alors je pense qu’avec des choses comme ça, vous montrez l’exemple.

« Il sait exactement ce qu’il veut. Il a montré cette détermination et dès le premier jour, nous savons exactement ce que nous avons dû faire et où il veut aller. Tout est clair pour les joueurs et pour l’équipe et nous avons une bonne connexion avec le manager. »

Ten Hag a travaillé dur pour changer la dynamique du vestiaire depuis qu’il est devenu entraîneur de United, signant des joueurs comme Casemiro et Lisandro Martinez autant pour leur influence en dehors du terrain que pour leur capacité.

Il a maintenant un noyau de leaders à Fernandes, Varane, Casemiro et Martinez, ce que Varane a dit ne peut être sous-estimé.

« Nous avons besoin de joueurs avec du caractère et de la personnalité », a déclaré Varane.

« Si vous voulez gagner de gros trophées, vous avez besoin de ce genre de caractère. La différence entre une bonne équipe et une équipe de haut niveau est parfois quelque chose de mental.

« Nous devons croire, nous avons besoin de détermination et le caractère des joueurs est quelque chose d’important. »

Erik ten Hag a dépouillé Harry Maguire en tant que capitaine et a nommé Bruno Fernandes à sa place. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

United a connu une première saison réussie sous Ten Hag après avoir remporté la Coupe Carabao et obtenu un retour en Ligue des champions.

Il a cherché à renforcer son équipe avec les arrivées de Mason Mount et Andre Onana et Varane pense que l’équipe se rapproche d’un défi pour les champions en titre de Manchester City.

« Nous voulons nous battre pour chaque trophée », a ajouté Varane.

« C’est ce que l’on attend de ce club. Nous voulons grandir en équipe, être plus cohérents et nous battre pour être au sommet. C’est ce que nous voulons.

« Nous améliorons l’équipe, le groupe, et c’est bon pour le défi que nous avons devant nous.

« Je me sens plus confiant dans ce vestiaire. Dans le bon sens, pas d’arrogance, mais confiant de faire confiance à nos qualités et de croire que nous pouvons réaliser quelque chose. »