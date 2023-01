Varane soutient la candidature au titre de Man Utd: “Tout est possible”

Raphael Varane a déclaré que “tout est possible” pour Manchester United cette saison après leur victoire en derby contre Manchester City.

Le manager Erik ten Hag a minimisé la perspective d’un défi pour le titre après la victoire 2-1 contre l’équipe de Pep Guardiola à Old Trafford samedi.

– Diffusez sur ESPN +: Supercopa espagnole, Coupe Carabao, plus (États-Unis)

Mais neuf points derrière le leader Arsenal avec un voyage aux Emirats à venir dimanche, Varane a laissé entendre qu’une charge de titre improbable pourrait être en cours.

“Tout est possible”, a déclaré Varane. “Nous allons juste le prendre match par match. C’est un long chemin à parcourir et c’est très difficile. L’intensité de chaque match est incroyable, l’effort physique.

“C’est comme la même intensité d’un grand champion [League] jeu à chaque match. Le rythme est très élevé. Les joueurs sont très bien préparés physiquement. Nous savons à quel point c’est difficile. Mais nous sommes solides, nous sommes forts. Nous avons juste besoin d’utiliser des joueurs de qualité avec le ballon.”

Le saut de United dans le tableau de la ligue est venu grâce à son impressionnante forme à domicile, qui a vu l’équipe de Ten Hag remporter sept de ses neuf matches de championnat à Old Trafford et battre Liverpool, Arsenal et ses voisins City.

“C’est un stade avec une ambiance magnifique, c’est incroyable”, a ajouté Varane.

– Revue du week-end: Man Utd n’est plus sous le radar dans la course au titre

– Dawson: Rashford pourrait devenir Mbappe de Man United

“À la fin [against City] J’ai ressenti une connexion avec les fans. Nous voulons vraiment gagner et le faire contre un grand rival, chez nous. Nous vivons plus fort avec cela. C’était beau.”

United peut améliorer ses titres cette semaine lorsqu’il se rendra à Crystal Palace mercredi, suivi de l’affrontement crucial contre Arsenal aux Emirats.

Deux victoires prolongeraient leur série de victoires et mettraient également la pression sur l’équipe de Mikel Arteta, qui a ouvert une avance de huit points au sommet dimanche avec une victoire 2-0 sur Tottenham.

“Nous devons regarder vers l’avenir”, a déclaré le milieu de terrain de United Bruno Fernandes. “Nous devons attendre avec impatience le prochain match parce que vous pouvez être plus proche, mais si vous ne continuez pas à gagner, ça ira.

“Tout de suite, c’est Crystal Palace. C’est toujours difficile de jouer là-bas, nous le savons tous. Nous devons donc nous concentrer sur cela.”