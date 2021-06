Varane et Rodrygo pour Mbappé ; Ronaldo, Ramsey pour Pogba

Comme nous l’avons vu au cours des 18 derniers mois, en raison de la pandémie de COVID-19 et de son impact sur le marché financier mondial, les clubs devront faire preuve de créativité s’ils cherchent à faire évoluer les joueurs ou à faire venir de nouveaux arrivants.

Le moulin à rumeurs de transfert tourne toujours, mais il est peu probable qu’un des meilleurs clubs européens dépense 100 millions d’euros pour un joueur cet été, comme ils l’ont fait par le passé. Les valeurs de transfert ont diminué et les clubs réduisent leurs coûts, mais les accords d’échange pourraient être le salut.

Il existe quelques précédents historiques (même si cela n’a pas très bien fonctionné) comme Zlatan Ibrahimovic et Samuel Eto’o ont échangé entre Barcelone et l’Inter Milan en 2009, avec une foule d’autres au fil des ans.

Avec la mise en garde qu’ils sont tous hypothétiques, voici une liste d’accords d’échange que les grands clubs pourraient essayer de conclure sur le marché des transferts pour obtenir ce qu’ils veulent. *Toutes les valeurs marchandes par Marché des transferts.

De Gea et Van de Beek de Man United POUR Oblak et Trippier de l’Atletico



Valeur totale de la transaction : 90 millions d’euros pour Jan Oblak (70 M€) et Kieran Trippier (20 M€)

Échanger la valeur des joueurs : David de Géa (20 M€), Donny van de Beek (30 M€) plus 40 M€ de trésorerie

Les champions espagnols de l’Atletico Madrid sont dans une situation financière difficile et doivent lever des fonds, tout en remplaçant tout joueur qui part. Leur gardien vedette Oblak serait difficile à remplacer, mais il est difficile de penser à une meilleure option que De Gea, qui a commencé sa carrière à l’Atletico avant de déménager à Man United en 2011. De Gea a 30 ans et a un contrat qui expire en 2023, sa valeur ne va donc pas augmenter, mais il n’a que deux ans de plus qu’Oblak et peut relancer sa carrière en Liga. Oui, United a Doyen Henderson aussi, et il devrait probablement être transféré ou envoyé en prêt, mais Oblak est de classe mondiale et sans doute le meilleur gardien de but du monde. L’Atletico devrait baisser considérablement son prix demandé de 120 millions d’euros, mais savoir qu’il obtiendrait De Gea en retour pourrait le faire.

United a déjà manifesté son intérêt pour Trippier pour renforcer ses positions d’arrière latéral, il est donc logique de l’ajouter à l’accord, tout en se rendant compte qu’un défenseur de 30 ans n’obtiendra pas sa clause de libération de 40 millions d’euros. En tant qu’édulcorant, United peut ajouter Van de Beek, qui a connu des difficultés depuis son arrivée de 45 millions d’euros de l’Ajax l’été dernier, et il pourrait s’insérer et remplacer Saul Niguez (qui devrait partir) au milieu de terrain de l’Atletico.

Le Real Madrid veut Kylian Mbappe et doit baisser ses frais de transfert pour y arriver. David Ramos/Getty Images

Varane du Real Madrid et Rodrygo POUR Mbappé du PSG



Valeur totale de la transaction : 160 M€ pour Kylian Mbappé

Échanger la valeur des joueurs : Raphaël Varane (70 M€ et Rodrygo (40 M€) , plus au moins 50 millions d’euros de liquidités.

L’intérêt du Real Madrid pour signer Mbappe n’est pas un secret, pas plus que le désir du joueur de rejoindre un jour le club espagnol. Mais un accord de 160 millions d’euros ne peut tout simplement pas être conclu en ces temps, même avec le contrat de Mbappe qui expire en 2022. Il ne voudra sûrement pas laisser sa ville natale de court en effectuant un transfert gratuit l’été prochain, alors on pourrait l’imaginer signera de nouveaux termes dans les mois à venir pour conserver sa valeur, peut-être avec une clause de libération écrite si Madrid faisait une offre acceptable.

Mais pour éviter tout cela, Madrid est en bonne position pour offrir au PSG une assez bonne affaire en ce moment. Ils ont un Varane mécontent qui veut rentrer en France, son contrat expirant également en 2022, et un jeune joueur qui pourrait occuper le poste de Mbappe. Rodrygo n’a pas autant impressionné que son compatriote brésilien Vinicius Jr. au Bernabeu depuis son arrivée en 2019, mais il n’a que 20 ans et le PSG pourrait certainement l’aider à passer à la prochaine étape de sa carrière.

Madrid obtient son objectif n ° 1; Le PSG a un défenseur de classe mondiale et un attaquant au potentiel énorme. Madrid devrait lever 50 millions d’euros supplémentaires pour même tenter le PSG dans des discussions, mais ils ont une foule de joueurs comme Isco, Mariano Diaz et Alvaro Odriozola qui pourraient les y amener s’ils sont déplacés.

Lacazette d’Arsenal POUR Aouar de Lyon



Valeur totale de la transaction : 42 M€ pour Houssem Aouar

Échanger la valeur des joueurs : Alexandre Lacazette (28 M€), plus au moins 14 M€ de trésorerie.

Arsenal a offert 35 millions d’euros au milieu de terrain lyonnais Aouar en septembre dernier, ont indiqué des sources à ESPN, mais n’a finalement pas réussi à conclure un accord avec le club français. Leur désir de recruter un milieu de terrain créatif est toujours élevé, mais le fait qu’ils ont raté l’Europe la saison prochaine sera un problème. S’ils peuvent persuader Aouar que son avenir est à Londres, alors Lacazette ferait un excellent poids car les Gunners peuvent le décharger pour environ 28 millions d’euros, même si son contrat expire en 2022.

Lacazette a 30 ans et pourrait être tenté de retourner dans son ancien club, il devrait accepter une baisse de salaire mais au moins il pourrait jouer au football européen.

jouer 1:18 Mark Ogden explore la possibilité d’un retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford.

Ronaldo de la Juve et Pogba de Ramsey FOR Man United

Valeur totale de la transaction : 60 millions d’euros pour Paul Pogba

Échanger la valeur des joueurs : Cristiano Ronaldo (45 M€) et Aaron Ramsey (15 M€).

La Juventus doit réduire sa masse salariale massive et un point de départ serait avec l’homme vedette Ronaldo. Le joueur de 36 ans a un contrat jusqu’en juin 2022, ce qui lui rapporte environ 31 millions d’euros par an, mais il serait désireux de passer à autre chose alors que le club a lutté à la fois dans la course au titre de Serie A et la Ligue des champions la saison dernière. Remplacer un joueur de la qualité de Ronaldo n’est jamais facile, alors qu’il est sur sa propre planète d’un point de vue marketing, mais il est peut-être temps de le faire évoluer et d’obtenir Pogba en retour n’est pas une mauvaise affaire. United voulait environ 100 millions d’euros lorsque la Juve s’est intéressée à Pogba auparavant, mais sa valeur est tombée à 60 millions d’euros étant donné que son contrat expire l’été prochain.

Ayant signé un transfert gratuit d’Arsenal en 2019, Ramsey touche 7 millions d’euros par saison à la Juve et le club serait disposé à le laisser partir car sa carrière à Turin a été entravée par une blessure. L’ajout de cette paire donnerait à l’équipe de United un coup de pouce sans dépense au-delà des salaires, pour laquelle les deux joueurs devraient accepter une baisse, et une puissance vedette avec le retour de Ronaldo à Old Trafford. Imaginez ce que les goûts de Marcus Rashford et Maçon Greenwood pourrait apprendre de lui.

Roberto et Dembele de Barcelone POUR Silva et Laporte de Man City



Valeur totale de la transaction : 105 M€ pour Bernardo Silva (60 M€) et Aymeric Laporte (45 M€)

Échanger la valeur des joueurs : Sergi Roberto (18 M€), Ousmane Dembélé (50 M€), plus 37 M€ en cash

La situation financière de Barcelone est bien connue, 1,2 milliard d’euros de dettes et une masse salariale à réduire sensiblement. Deux joueurs qui leur semblent indispensables pourraient être d’un grand intérêt pour Pep Guardiola à Man City. Sergi Roberto n’a encore que 29 ans et peut jouer un certain nombre de postes différents, ce qui aiderait la force de City en profondeur, et bien que les options en avant du club soient solides, un mouvement pour l’ailier Dembele permettrait Phil Foden et Kevin De Bruyne fonctionner de manière plus centralisée. Il a eu ses problèmes de blessures, mais Guardiola pourrait considérer un bénéfice de 37 millions d’euros en plus de faire atterrir deux joueurs de qualité comme un plus. City devrait obtenir un autre défenseur central pour remplacer Laporte, bien qu’ils puissent choisir de faire appel au Real Madrid Sergio Ramos sur un transfert gratuit juste pour un an ou deux à la place.

Du point de vue de Barcelone, il est difficile de penser à un meilleur joueur pour s’intégrer dans leur système que Silva. Son style est parfait et il est aurait envie de quitter City, ce qui est un peu un choc compte tenu de la façon dont il a bien joué en Angleterre. Des sources ont déclaré à ESPN que le Barça aimerait également associer Laporte à un nouvel arrivant Eric Garcia (signé gratuitement de City cet été) car l’entraîneur Ronald Koeman aimerait également ajouter un autre défenseur central plus expérimenté à son équipe. Mais si cet accord doit être conclu, ils devront lever environ 37 millions d’euros supplémentaires pour satisfaire City, ce qui signifie passer à autre chose. Clément Lenglet, Miralem Pjanic, Samuel Umtiti ou alors Philippe Coutinho ainsi que.

Ils auront suffisamment d’options d’équipe pour remplacer Roberto et Dembele, mais après Sergio Agüero également dirigés vers le Camp Nou cet été, ils pourraient commencer à ressembler à Manchester City vers 2020.