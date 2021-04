Le Real Madrid a été tenu à un match nul 0-0 par le Real Betis samedi soir pour perdre deux points supplémentaires dans la course au titre de la Liga.

La première mi-temps a été calme, sans incident majeur à chaque extrémité du terrain. Marco Asensio a tiré un coup bien au-dessus du bar et Isco a envoyé un coup franc de la même manière, avant que les meilleures chances de Madrid ne voient Rodrygo avoir un tir bloqué et l’effort de Karim Benzema a été arrêté par le gardien de but Claudio Bravo.

Rodrygo a frappé la barre en seconde période avec ce qui ressemblait à une tentative de centre, tandis que le Betis a laissé passer une série d’occasions de but présentables et Thibaut Courtois bien sauvé de Borja Iglesias. Luka Modric avait un coup sauvé, et remplacer danger édénique bien combiné avec Benzema, mais Madrid est resté frustré au coup de sifflet final.

Positifs

La défense du Real Madrid semble solide alors qu’ils entament leur demi-finale aller de la Ligue des champions avec Chelsea. Ils ont gardé leurs draps propres lors de leurs quatre derniers matchs consécutifs et ont été bien accueillis Dani Carvajal ici de blessure, aussi. Ils auront besoin de cette force défensive s’ils veulent remporter un trophée cette saison, bien qu’elle devra être associée à une puissance de feu offensive.

En plus du retour de Carvajal, ce match a également vu Hazard revenir sur le terrain pour la première fois en six semaines. Il y a eu de nombreuses fausses aubes maintenant, et personne ne sera surexcité quant à son impact à l’avenir, mais sa présence est au moins la bienvenue.

Négatifs

Il y avait ici un manque d’invention, de verve, d’étincelle et de dynamisme, ce qui n’est pas surprenant compte tenu des demandes incessantes de l’équipe. Les goûts de Toni Kroos et Federico Valverde étaient absents au milieu de terrain, chacun offrant des qualités très différentes de qualité de passe et de rythme de travail énergique, mais les deux ont également manqué.

C’était le troisième 0-0 du Real Madrid en quatre matchs toutes compétitions confondues, ce qui est le genre de course édentée que nous n’avons tout simplement pas tendance à voir de cette équipe. Si Karim Benzema ne tire pas sur tous les cylindres, comme c’était le cas ce soir, il n’y a tout simplement pas assez d’alternatives de but dans l’équipe.

Note du manager sur 10

7 — Zinedine Zidane avait une ou deux décisions à prendre ici, optant pour Nacho Fernandez à l’arrière gauche devant Marcelo, et au repos Vinicius Junior, tandis que Hazard était suffisamment en forme pour une place sur le banc.

Alors que l’équipe cherchait un but, Zidane était proactif, amenant Marcelo et Alvaro Odriozola et passant à trois à l’arrière, ainsi que présentant Vinicius Junior et Eden Hazard, mais ce n’était pas suffisant.

Varane était à nouveau superbe car le Real Madrid avait rarement l’air troublé à l’arrière, mais leur attaque doit reprendre une certaine étincelle avant les demi-finales de la Ligue des champions contre Chelsea. GABRIEL BOUYS / AFP via Getty Images

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 7 ans – Fait un arrêt très important en deuxième mi-temps d’Iglesias et a gardé une autre feuille vierge.

DF Dani Carvajal, 6 ans – De retour de blessure juste à temps pour quelques gros matchs à venir, et joué plus d’une heure.

DF Raphaël Varane, 7 — Se promène à travers des jeux comme celui-ci, l’air confiant et composé tout au long.

DF Eder Militao, 7 ans – A fait un travail si impressionnant en remplissant pour Sergio Ramos. L’avant-centre du Betis a très bien géré Borja Iglesias.

DF Nacho Fernandez, 6 ans – Hors de position à l’arrière gauche étant donné qu’il préfère jouer au centre ou à droite, mais a plutôt bien fait contre le rythmé Diego Lainez.

MF Casemiro, 6 – Avançait plus fréquemment que jamais, même pénalisé pour un défi sur Emerson dans la surface de réparation de six mètres alors qu’il cherchait à se mettre au bout d’un centre.

MF Luka Modric, 7 ans – De retour après avoir raté le match de Cadix. Apprécié un mannequin glacé et se retourner pour échapper aux attentions d’Iglesias dans la première moitié. A également eu un coup de deuxième mi-temps sauvé.

MF Isco, 6 ans Gâché un coup franc précoce prometteur et a été réservé pour une faute sur Miranda. A réussi un magnifique ballon en première mi-temps pour Benzema, cependant.

FW Marco Asensio, 6 ans – A fait un centre prometteur en première mi-temps à partir de la droite, mais sinon très calme.

FW Rodrygo va, 7 – Un effort précoce dangereux a été bloqué, puis a frappé la barre avec un centre malencontreux en seconde période. Remplacé tôt.

FW Karim Benzema, 7 ans – Toute menace de but du Real Madrid semblait passer par lui. Le Français avait un tir arrêté en première mi-temps, et a été signalé à tort hors-jeu plus tard, mais a quand même manqué le cadre. Impossible d’ajouter à ses 21 buts en championnat.

Substituts

FW Vinicius Junior, 6 – Introduit tôt pour apporter de l’énergie à l’équipe, mais n’a fait qu’un seul tir sauvage.

DF Marcelo, 7 ans – Offre toujours à l’équipe quelque chose pour l’avenir.

DF Alvaro Odriozola, 6 ans –– Ramené à l’arrière alors que Madrid changeait de forme.

FW Eden Hazard, NR – Ses premières minutes depuis sa sortie du banc contre Elche il y a six semaines.

MF Antonio Blanco, NR – Un remplacement tardif pour Modric.