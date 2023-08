Varane ajoute aux blessures de United, le temps passé en marge révélé

Le virus des blessures a durement frappé Manchester United, et les choses sont pires maintenant que Raphael Varane passe du temps sur la touche. Old Trafford dispose d’un choix limité de défenseurs depuis que Luke Shaw et Tyrell Malacia ont rejoint la salle de traitement, et maintenant le Français est intervenu. La gravité de la blessure de Varane a été confirmée par un communiqué officiel publié par United.

« Raphael Varane sera absent de l’équipe lorsque Manchester United affrontera Arsenal en Premier League dimanche en raison d’une blessure. L’international français est sorti à la mi-temps lors de notre victoire 3-2 contre Nottingham Forest à Old Trafford samedi en raison d’une plainte, qui devrait l’exclure pendant quelques semaines », peut-on lire.

Le voyage de dimanche à l’Emirates Stadium se fera également sans Amad Diallo, Kobbie Mainoo, Rasmus Hojlund et Mason Mount, qui soignent également des blessures.

Qu’est-il arrivé à Varane ?

A la mi-temps de la victoire 3-2 contre Nottingham Forest dimanche dernier, le défenseur central français est sorti à cause d’une douleur. Victor Lindelof a remplacé le Français lors de la victoire de United. Erik ten Hag a décidé de retirer Varane pour éviter toute blessure supplémentaire alors que United se prépare pour Arsenal.

Le pilier défensif a débuté tous les matchs jusqu’à présent et a marqué le but vainqueur lors de la victoire d’ouverture de la saison contre les Wolves. Cependant, ce sera la neuvième blessure pour lui depuis qu’il a rejoint United il y a deux ans. Les prochains internationaux en septembre contribueront à raccourcir son licenciement.

Combien de temps le joueur sera-t-il absent ?

Tel que rapporté par , l’absence de Varane pourrait durer jusqu’à six semaines. United hésite à laisser Harry Maguire quitter le club cet été en raison de la blessure de Varane.

Varane a pris sa retraite de l’équipe de France en février. Par conséquent, il peut profiter de la prochaine trêve internationale pour se concentrer sur son rétablissement. Pendant ce temps, Maguire pourrait avoir une autre chance de faire bonne impression auprès du patron néerlandais.

PHOTO : IMAGO / Paul Marriott