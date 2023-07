Varanasi est le témoignage d’un énorme potentiel et d’un talent brut que possède l’Uttar Pradesh: le fondateur de l’Inter Kashi

L’Inter Kashi a été lancé à l’occasion propice de Devshayani Ekadashi en tant que premier club de football de niveau national de l’Uttar Pradesh et de la ville éternelle de Varanasi.

YMS Finance Pvt. Ltd, qui fait partie du groupe RDB, a rejoint des clubs européens – l’Atletico de Madrid, l’Inter Escaldes et le FC Andorre et a choisi Varanasi comme port d’attache dans l’Utar Pradesh, compte tenu du potentiel de l’État et de la population de l’État indien.

Les joueurs de l’État ont été contraints dans le passé de s’aventurer à la recherche d’opportunités et l’Inter Kashi veut changer cela.

« Nous sommes très fiers d’avoir l’opportunité de créer le tout nouveau club de football en Inde depuis la ville légendaire, historique et éternelle du pays. La fondation de notre club de football, l’Inter Kashi, dans la ville civilisationnelle de Varanasi témoigne de l’énorme potentiel et du talent brut que l’Uttar Pradesh possède en tant qu’État le plus peuplé du pays. Notre objectif est d’exploiter et de nourrir ce talent, et de développer non seulement des footballeurs talentueux, mais aussi des êtres humains humbles, respectueux et professionnels qui peuvent contribuer à la société », a souligné le fondateur de l’Inter Kashi, Vinod Dugar.

« Nous invitons toutes les parties prenantes du football indien, qu’il s’agisse de la fédération, de l’association d’État, des clubs locaux, des supporters et des passionnés de football, à travailler ensemble et à collaborer pour réaliser la grande vision consistant à amener le football indien à sa stature légitime en Asie et dans le monde. Monde. Nous pensons que puiser dans l’énorme vivier de talents de l’Uttar Pradesh, qui n’est pas encore exploité, peut faire la différence et constituer le premier pas que nous franchissons dans cette entreprise », a déclaré Vinod Dugar.

« Bien que nous ne soyons qu’au début de cette aventure, nous sommes sûrs que nous aurons bientôt un impact significatif sur le paysage du football indien. Bien que la destination que nous voulons atteindre soit certainement loin, nous pouvons promettre que ce sera un voyage incroyable et nous espérons que toutes les parties prenantes du football indien se joindront à nous pour participer à cette initiative et entreprendre le voyage ensemble, car nos objectifs , les visions et les rêves sont tous courants », a-t-il ajouté.

L’Inter Kashi vise à amener le football de la I-League à l’état d’UP pour la première fois et a soumis une offre pour concourir à partir de la saison 2023-24.