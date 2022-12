Varadkar revient en tant que leader irlandais dans un accord de partage d’emploi politique

LONDRES (AP) – Leo Varadkar revient pour un second mandat en tant que Premier ministre irlandais dans le cadre d’un accord de partage d’emploi conclu par le gouvernement de coalition du pays.

Varadkar a été nommé pour remplacer Micheál Martin lors d’une passation de pouvoir prévue lors d’une session extraordinaire du Dail, la chambre basse du parlement irlandais. Il doit être officiellement confirmé comme Premier ministre plus tard samedi.

Martin est le chef de l’Irlande, ou taoiseach, depuis une élection en 2020 qui a abouti à un accord de coalition historique entre son parti Fianna Fáil et le Fine Gael de Varadkar.

Formant un gouvernement avec les petits Verts, les partis ont convenu que Martin occuperait le poste le plus élevé avec Varadkar en tant qu’adjoint pendant la première moitié d’un mandat de cinq ans, avant que les hommes ne changent de poste.

Martin, 62 ans, a remis sa démission au président Michael D. Higgins samedi matin. Il a dit que cela avait été “l’honneur d’une vie” de servir comme taoiseach et qu’il “attendait avec impatience la deuxième phase de ce gouvernement”.

Le gouvernement est confronté à un ensemble de défis de taille, notamment une crise du logement, la flambée des coûts de l’énergie, un système de santé surchargé et des relations épineuses après le Brexit avec le Royaume-Uni.

Le Fine Gael et le Fianna Fáil sont tous deux des partis centristes, avec une rivalité féroce découlant de leurs origines opposées de la guerre civile irlandaise il y a un siècle. Ils ont dominé la politique irlandaise pendant des décennies mais n’avaient jamais formé de gouvernement ensemble auparavant.

Leur accord de coalition a exclu le parti nationaliste de gauche Sinn Fein, qui a remporté la plus grande part des voix lors des élections de 2020, mais n’a pas été en mesure de rassembler suffisamment de soutien pour gouverner. Les deux partis centristes ont longtemps évité le Sinn Fein en raison de ses liens historiques avec l’Armée républicaine irlandaise et des décennies de violence en Irlande du Nord, mais il continue de gagner du soutien, en particulier parmi les jeunes électeurs.

Varadkar, 43 ans, a été Premier ministre entre 2017 et 2020 – le plus jeune dirigeant du pays et le premier Premier ministre ouvertement gay. Varadkar, dont la mère est irlandaise et le père est indien, a également été le premier taoiseach biracial d’Irlande.

