L’arbitre assistant vidéo de la Ligue des champions (VAR) travaillera à distance pour la première fois dans un pays différent de l’équipe hôte lorsque Séville accueillera Chelsea mercredi, a annoncé mardi l’UEFA de l’Association européenne de football. Jusqu’à présent, l’UEFA a fait opérer l’équipe VAR sur place, mais ce match les organisera au siège de l’UEFA à Nyon.

« L’UEFA a maintenant testé et approuvé avec succès une solution technique VAR à distance … et sera mise en œuvre pour la première fois à titre officiel pour le match de phase de groupes de la Ligue des champions entre Séville et Chelsea », a-t-il déclaré dans un communiqué. déclaration. « L’arbitre sur le terrain est assisté du bloc opératoire VAR à Nyon, en Suisse. »

L’UEFA a ajouté qu’une équipe de renfort travaillera toujours sur le terrain au stade Ramon Sanchez-Pizjuan.