Clair et évident, une phrase souvent utilisée lors d’un débat sur la VAR dans le football. La technologie qui a été introduite pour éliminer les décisions controversées, les erreurs humaines et les erreurs de jugement des arbitres, est devenue la raison même de la controverse en Premier League et même dans d’autres ligues, y compris l’UEFA Champions League, cette saison. VAR, ou arbitre assistant vidéo, est le lieu où la technologie est censée être utilisée pour donner aux arbitres des séquences vidéo précises avec de meilleurs angles et vues que ce que l’arbitre sur le terrain ou les juges de lignes ont pu avoir, pour certaines décisions. Ceux-ci incluent Objectif ou Pas de but, les appels de pénalité et les cartons rouges directs. Pourtant, certaines des décisions qui ont été prises même avec l’utilisation du VAR sont loin d’être ce que vous appelleriez claires et évidentes.

Alors que nous nous dirigeons vers la mi-parcours de la saison de football de Premier League en Angleterre et que les fans reviennent lentement dans les stades pour encourager leurs équipes après une année terrible à cause du Coronavirus pandémie, VAR continue d’être la cible de critiques, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans des débats avec des experts du football ou des disputes assez vives entre fans de football. Presque tous les clubs de Premier League ont été les destinataires de décisions VAR assez discutables, qu’ils soient contre ou en faveur d’elles. Jetons un coup d’œil à certaines des décisions les plus controversées prises cette saison de Premier League par VAR, à ce jour, avec Liverpool, Manchester City, Chelsea, Leeds United, Manchester United et d’autres. Ce n’est pas une liste exhaustive puisque ces controverses se produisent chaque week-end sur plusieurs jeux, mais vous aurez une idée. Je suis sûr que certains d’entre vous signaleront également d’autres décisions, affirmant qu’il s’agissait de hurleurs flagrants dirigés par la technologie.

L’aisselle: Aston Villa vs Liverpool, 2 novembre

Début novembre, un but de Roberto Firmino était déclaré No Goal car bon, son aisselle était hors-jeu. La Premier League a tenté de clarifier la décision sur les réseaux sociaux en suggérant que la ligne rouge tracée en parallèle avec le défenseur de Villa était alignée sur l’aisselle de Firmino et était donc légèrement hors-jeu. Disons simplement que cette clarification est devenue le point central de plus de blagues sur Twitter. Liverpool est revenu pour gagner ce match 1-2.

Don’t Point: Crystal Palace Vs Leeds United, 7 novembre

L’attaquant de Leeds United, Patrick Bamford, avait un but refusé, car il indiquait à son coéquipier où cingler la passe. VAR a de nouveau tracé une ligne rouge et une ligne bleue et comme Bamford avait un bras tendu pointant vers l’endroit où il voulait que le ballon soit joué, VAR pensait qu’il avait gagné un avantage de position par rapport aux défenseurs de Crystal Palace. Sans but.

Pas de bénédictions ici: Manchester City vs Tottenham Hotspur, 21 novembre

Que le ballon ait frappé l’attaquant de Manchester City Gabriel Jesus au coude ou à l’épaule, sa passe décisive pour le dernier halètement Aymeric Laporte a été jugée comme un handball et donc pas de but. La Premier League a de nouveau dû émettre une clarification disant que la balle a frappé Jésus sur le coude qui tombe dans ce qu’ils appellent la «zone rouge», qui commence sous l’aisselle. « Je ne connais plus les règles, honnêtement », a déclaré Kevin De Bruyne de Manchester City après le match.

Intention claire et évidente de blesser, partie 1: Manchester United contre Chelsea, 24 octobre

C’était l’avantage de Chelsea alors que Manchester United défendait dans sa propre surface. Le défenseur uni Harry Maguire et Cesar Azpilicueta de Chelsea sont allés chercher le ballon. Maguire a dirigé clairement. Mais les rediffusions télévisées ont montré que Maguire est passé au-dessus d’Azpilicueta, avec les bras et les épaules pour obtenir un avantage. Il s’agit principalement d’une infraction pénale. Pourtant, alors que l’arbitre sur le terrain n’était pas vu et que le match se poursuivait, VAR a également refusé d’intervenir et n’a pas classé cela comme suffisant pour une pénalité. Nous en avons vu des plus douces, n’est-ce pas?

Intention claire et évidente de blesser, partie 2: Liverpool vs Everton, 17 octobre

Il y a deux côtés à ce débat. Celui qui dit qu’un défi téméraire certifié doit être dûment récompensé par un carton rouge et celui qui dit que le jeu a été annulé hors-jeu, et donc arrêté. C’est ce qui s’est passé dans le derby du Merseyside lorsque la tour de force de Liverpool, Virgil Van Dijk, est allé chercher un ballon joué sur appel. Il n’avait probablement pas réalisé que le hors-jeu avait été appelé, pas plus que le gardien de but d’Everton, Jordan Pickford. Un défi à deux jambes a suivi sur Van Dijk. L’officiel VAR pour le match, David Coote, a lancé un examen pour une éventuelle pénalité en vérifiant à nouveau le hors-jeu. Cela signifie qu’il a classé ce plaquage comme une infraction de pénalité, et une où une carte aurait été brandie. Cependant, une fois le hors-jeu confirmé, VAR a décidé de ne pas expliquer pourquoi ils examinaient cela en premier lieu – l’éventuelle pénalité Pickford a été libérée tandis que la grave blessure de Van Dijk causée par la fente de Pickford le verra probablement manquer le reste de la saison.