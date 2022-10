VAR: Hibs vs St Johnstone sera le premier match de Premiership écossais à utiliser la nouvelle technologie | Nouvelles du football

Le VAR fera ses débuts en Premiership écossaise lorsque les Hibs affronteront St Johnstone à Easter Road le vendredi 21 octobre.

La technologie devait être introduite après la pause de la Coupe du monde, mais la FA écossaise et la SPFL ont annoncé qu’elle serait mise en œuvre plus tôt que prévu.

La première utilisation télévisée du système sera Hearts vs Celtic, en direct sur Sky Sportsle 22 octobre.

Les quatre coups d’envoi de 15 heures ce jour-là – Rangers contre Livingston, Kilmarnock contre Ross County, Motherwell contre Aberdeen et St Mirren contre Dundee United – utiliseront également VAR.

Crawford Allan, responsable des opérations d’arbitrage de la FA écossaise, a déclaré: “Nous sommes ravis d’avoir reçu l’approbation d’introduire le VAR dans le football écossais. Nous avons travaillé intensivement sur une période de près de trois ans pour arriver à ce point, avons testé à chaque instant la Premiership stade dans le cadre du processus d’entraînement, et nous sommes prêts à partir.

Luke Shanley explique tous les détails après que les clubs SPFL ont voté en faveur de l’introduction du VAR dans la Premiership écossaise



“Comme nous l’avons vu à travers le monde, VAR a contribué à garantir qu’un pourcentage plus élevé de décisions d’arbitrage sur le terrain sont exactes et c’est un principe que nos officiels de match soutiennent.

“Je suis reconnaissant aux officiels de match qui ont donné de leur temps pour participer au programme de formation et je tiens à remercier notre groupe de travail VAR et nos principaux partenaires à la SPFL, et en particulier son COO Calum Beattie, pour son aide. tout au long de la phase de développement, ainsi que les clubs cinch Premiership qui ont tous apporté leur soutien et se sont engagés dans le processus.

“Hawk-Eye et QTV méritent également des éloges pour leur expertise technologique dans la création d’un centre VAR de classe mondiale ici à Clydesdale House.”

VAR fera ses débuts en Premiership écossaise à Easter Road





Calum Beattie, directeur de l’exploitation de la SPFL, a déclaré: “Lorsque 41 clubs sur 42 ont voté lors de notre assemblée générale en avril pour introduire le VAR dans la cinch Premiership, nous avons dit que la technologie serait introduite après la Coupe du monde. Nos clubs ont clairement indiqué que ils souhaitaient que le VAR soit introduit dès que possible et la FA écossaise mérite un réel crédit pour avoir pu faire cette annonce plus tôt que prévu.

“VAR existe pour augmenter la précision de la prise de décision d’arbitrage et bien que l’expérience d’autres ligues démontre que la mise en œuvre ne sera pas simple, nous nous engageons tous à aider la FA écossaise à l’aider à s’installer le plus rapidement possible au cours des prochains mois. .

“Après l’annonce du plus gros contrat télévisé de l’histoire du football écossais avec Sky Sports, c’est encore un pas en avant pour le jeu en Ecosse.

“La cinch Premiership est actuellement huitième au classement des coefficients de l’UEFA grâce au récent succès de nos clubs dans les compétitions de l’UEFA et cette évolution nous met en ligne avec d’autres ligues européennes comparables.

“Nous tenons à remercier nos 12 clubs de Premiership cinch pour avoir adopté le processus – et l’engagement financier important – et espérons que toutes les personnes impliquées feront preuve d’un certain degré de patience et de compréhension dans la phase initiale.”

A quoi servira le VAR ?

Nous avons vu VAR mis en œuvre partout dans le monde dans de nombreuses ligues différentes, vous savez donc à quoi vous attendre.

Avec des arbitres supplémentaires examinant les erreurs claires et évidentes, il est finalement là pour donner plus de soutien aux officiels et s’assurer que toutes les erreurs claires et évidentes sont rectifiées.

Le système de la SFA sera identique à celui utilisé par l’instance dirigeante mondiale du football, la FIFA, avec le principe “interférence minimale, bénéfice maximal”.

De plus, les lignes de base établies par la FIFA pour déterminer quand un examen peut avoir lieu sont limitées aux pénalités, aux cartons rouges, aux situations de but et à tout cas d’erreur d’identité.

Qui va le payer ?

Le VAR devrait coûter environ 1,2 million de livres sterling par saison et les clubs de Premiership paieront pour la technologie avec la part de chaque club en fonction de leur position finale dans la ligue.

Les vainqueurs de la Premiership paieront environ 195 000 £ par saison, avec une échelle mobile jusqu’au 12e club, qui paierait environ 67 000 £.

La formation des officiels a été dispensée par la SFA, Allan ajoutant que lorsqu’il s’agit d’allouer des fonds au VAR, cela doit être considéré comme un investissement plutôt qu’un coût.

“Le coût est intéressant. Si je faisais avancer le football écossais – et je fais partie de la famille du football – j’aimerais le considérer comme un investissement dans le football écossais plutôt qu’un coût”, a-t-il déclaré.