VAR “fait beaucoup de dégâts”, fulmine Conte alors que les Spurs ont nié la victoire

Antonio Conte reçoit un carton rouge suite à ses protestations contre le refus du but tardif de Harry Kane.

Le manager de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, a déclaré que le VAR faisait “beaucoup de dégâts” au football après avoir vu un dernier but de Harry Kane exclu de manière controversée lors du match nul 1-1 du groupe D de la Ligue des champions avec le Sporting mercredi.

Kane a tiré à bout portant avec presque le dernier coup de pied du match à la cinquième minute du temps d’arrêt après qu’Emerson Royal ait dirigé le ballon vers le but.

Après un contrôle VAR de plusieurs minutes, les célébrations folles de Tottenham sur un vainqueur qui les aurait envoyés en huitièmes de finale se sont transformées en frustration amère et l’arbitre néerlandais Danny Makkelie a expulsé Conte pour sa réaction.

Des photos de la décision avec des lignes VAR ajoutées ont montré que le genou de Kane était peut-être hors-jeu de quelques millimètres lorsque Emerson a dirigé le ballon, bien que le ballon soit également venu à Kane par un défenseur du Sporting.

“Je pense que le ballon était devant Kane et le but est un but. Ouais. Je ne comprends pas la ligne qu’ils ont mise. Il est très difficile de commenter cette décision”, a déclaré Conte à BT Sport.

“VAR fait beaucoup de dégâts. Je veux voir si dans un autre stade d’une grande équipe s’ils sont prêts à refuser ce type de but. J’aimerais le savoir.

“Beaucoup d’injustices. Je n’aime pas ce genre de situation. Je ne vois pas de choses positives”, a-t-il ajouté.