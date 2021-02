VAR est devenu trop intrusif, dit Ian Darke, et la FIFA doit le changer

Le football est-il un meilleur ou un pire spectacle depuis l’introduction du VAR? Est-ce que cela rend justice ou éteint les fans? Ce sont des questions clés que la FIFA doit examiner.

Quel serait le résultat d’un sondage auprès des joueurs professionnels et des managers s’ils avaient la possibilité de mettre au rebut l’idée dans son ensemble? Je pense que je sais. Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, a déjà déclaré qu’il n’était « pas un fan », tandis que la star de Manchester City, Kevin De Bruyne, s’est déclaré incertain des lois du jeu après tant de modifications. C’est inquiétant.

Le sentiment grandit chez de nombreux anciens pros et experts à qui je parle que le football était meilleur tel qu’il était, avec les erreurs et les controverses qui font tourner le monde du sport. Une perception s’est développée que la nouvelle technologie est un killjoy, peignant l’action comme un pédant et recherchant des raisons d’exclure des objectifs.

En tant que commentateur de télévision, j’ai commencé comme un grand partisan de VAR. Je pensais que cela corrigerait quelques torts flagrants et rendrait généralement le travail des arbitres beaucoup plus facile. Mais ce n’est pas le cas. J’avais tort. Revenons donc au début ici.

Le VAR a été introduit pour arrêter de graves erreurs, comme le but « Main de Dieu » de Diego Maradona pour l’Argentine contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde 1986, ou le handball intacte de Thierry Henry en prolongation qui a aidé la France à mettre fin aux espoirs de la République d’Irlande d’atteindre le 2010 tournoi. Ces incidents et quelques autres – comme le carton rouge, le gardien de but de l’Allemagne de l’Ouest, Toni Schumacher, s’est échappé pour avoir anéanti et gravement blessé le Français Patrick Battiston lors d’un affrontement épique de la Coupe du monde 1982 – étaient des hurlements majeurs que la technologie vidéo aurait aidé à corriger.

L’idée originale du VAR était bonne: éviter de graves erreurs judiciaires, aider les arbitres sous pression et produire un meilleur jeu. Mais cet objectif louable a été perdu. C’est devenu beaucoup trop intrusif, c’est pourquoi la FIFA doit repenser en profondeur la voie à suivre.

En réalité, VAR ne sera pas mis au rebut. Alors, comment pouvons-nous l’améliorer?



Est-il vraiment nécessaire que chaque but soit examiné au microscope pour voir s’il aurait pu y avoir une infraction à un moment donné dans la construction, comme le but non autorisé de Liverpool aux Spurs pour le handball sur la ligne médiane 10 bonnes secondes avant qu’il ne soit marqué? Beaucoup de choses se sont passées entre ce moment-là et le ballon a frappé le filet – tout cela faisait sûrement partie du coup et de la poussée du match. L’arbitre l’a manqué, mais jusqu’où allez-vous? Le coup d’envoi?

Que diriez-vous de la FIFA décrétant que tout contrôle après le but n’impliquerait que le buteur et le joueur qui a fourni l’aide? Ou peut-être mettre un délai de cinq secondes avant l’objectif?

Ces jours-ci, chaque décision cruciale de la Premier League passe par VAR, qui a dévié de ce qui était prévu lors de son introduction. Laurence Griffiths / PA Images via Getty Images

Les fans méprisent le plus les minuscules décisions de hors-jeu, qui sont un concept imparfait, car si vous comptez traiter en millimètres, vous devez connaître le moment exact où la balle a été jouée pour la dernière fois et la technologie de 50 images par seconde utilisée par les caméras peut » t fais ça. Ce qui était autrefois considéré comme des objectifs parfaitement bons est maintenant exclu sur des décisions si fractionnaires qu’elles sont ridicules étant donné la mauvaise application de la science impliquée. Le plus ridicule de tous a été celui donné contre l’attaquant de Leeds Patrick Bamford au Crystal Palace alors qu’il indiquait où il voulait que le ballon soit joué, ce qui signifie qu’un peu de son épaule était en position de hors-jeu.

Des moments comme ça – et il y en a eu trop – vont à l’encontre de l’esprit du jeu que nous aimons. Ils laissent un goût amer. Dans l’état actuel des choses, la différence entre être à l’envers ou à l’extérieur peut être la taille des bottes que vous portez, ou si vous avez les cheveux courts ou longs.

Donc une autre suggestion: utilisez certainement un arrêt sur image et une seule ligne épaisse pour juger du hors-jeu, mais la décision doit être prise à l’œil nu comme avant. Une fois que vous avez besoin de ces lignes artificielles redoutées pour le trier, appelez-les simplement de niveau et de côté. L’idée «clair du jour» est également bonne. Le bénéfice du doute était toujours censé être avec l’équipe attaquante, et cela le rétablirait.

Le handball a toujours été une zone délicate, et à moins de dire que c’est une pénalité à chaque fois qu’une balle est manipulée dans la zone, accidentellement ou non, il est difficile de savoir comment clarifier les interprétations améliorées actuelles. Cela dit, le handball et la pénalité infligés à Ryan Bertrand de Southampton lors de la défaite contre les Wolves dimanche nous ont fait nous gratter la tête. La balle a été tirée sur Bertrand de près; il a à demi tourné le dos et la balle a frappé sa main, qui était à peine dans une position « inattendue ou contre nature » étant donné l’action évasive qu’il prenait. Il est difficile de voir comment cette pénalité qui a changé la donne a été infligée, mais c’est un autre exemple de la complexité et de la difficulté des lois et des interprétations. La simplification et la cohérence sont toutes deux nécessaires.

De manière générale, ce fut une mauvaise saison pour VAR. Ses partisans diraient qu’il y a plus de décisions correctes qu’auparavant, mais à quel prix pour le flux du jeu et la valeur de divertissement du produit? L’explosion spontanée de joie pour un but a été dévalorisée par la prise de conscience qu’un enquêteur privé invisible dans l’ouest de Londres pourrait être sur le point de l’exclure pour une raison que les fans ne comprennent pas très bien.

Les arbitres ne se sont pas aidés. Le carton rouge, annulé plus tard, remis la semaine dernière par Mike Dean à Tomas Soucek de West Ham pour ce qui était évidemment une utilisation accidentelle du coude était juste embarrassant. Pourquoi VAR Lee Mason s’est-il impliqué?

Le pire défi de la campagne a sans doute été manqué par VAR, lorsque le gardien de but d’Everton, Jordan Pickford, a heurté sauvagement le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk et a terminé sa saison en octobre. Bizarrement, il n’y avait même pas de carton rouge rétrospectif pour celui-là!

VAR a un long chemin à parcourir pour gagner les gens qui jouent et regardent le match pour gagner leur vie, sans parler des supporters. La FIFA a peut-être besoin de tout dépouiller et de rappeler aux officiels: « Restez en dehors de cela à moins qu’il n’y ait une erreur judiciaire très grave. »

Évidemment, le VAR peut encore être un outil utile, mais les choses doivent changer radicalement pour éviter la perception répandue selon laquelle il est devenu une douleur dans le cou et a cessé que le football soit amusant.