VAR échoue l’Uruguay après le rejet d’un appel de pénalité tardive

L’Uruguay l’a quitté tard pour rejoindre la fête au Qatar, produisant sa seule performance notable lors du dernier match de groupe.

À la suite de la misérable défaite contre le Portugal, Diego Alonso a abandonné ses baskets blanches hipster surdimensionnées et sa défense à trois hommes. À sa place, il a opté pour une paire de chaussures formelles en cuir marron à l’ancienne et un 4-4-2 plat.

Qualité du milieu de terrain

Rodrigo Bentancur et Federico Valverde ont dominé les débats au milieu du parc pendant la première demi-heure contre le Ghana. C’était la première fois qu’Alonso les déchaînait en tant que paire de milieu de terrain central au Qatar.

En partant du milieu de terrain gauche et en coupant, Giorgian de Arrascaeta a eu un conte de fées d’une première mi-temps, marquant deux buts rapides (d’ailleurs les seuls buts marqués par un Uruguay pas à court de talent offensif).

Rappelant 2010

Luis Suarez était lui-même, brillant et désagréable à parts égales. Valverde a levé les poings sur l’arbitre après qu’André Ayew ait vu son penalty apprivoisé sauvé par Sergio Rochet. Andrew Ayew était là, dans le stade FNB, lorsque le Ghana s’est écrasé hors de la Coupe du monde 2010 aux mains (littéralement) de l’Uruguay.

Les étoiles s’alignaient. C’était l’Uruguay à son meilleur glorieux et notoire.

Lorsque Bentancur a été expulsé d’une blessure à la cheville, son esprit était sûrement tourné vers les 16 derniers rounds auxquels son équipe semblait destinée. Il était inconsolable.

L’Uruguay est resté fermement en contrôle pour le reste du match. Darwin Nuñez et Edison Cavani se sont tous deux vu refuser des pénalités, malgré les critiques du VAR. Cela étant dit, Christina Unkel, experte en règles de CBS, était d’accord avec les responsables du Qatar. Elle soutient que même s’il y a contact, ce n’est pas suffisant pour justifier une faute dans ce scénario.

Puis, l’inattendu s’est produit.

VAR brise le cœur de l’Uruguay

La Corée du Sud a arraché la victoire contre le Portugal dans les derniers instants. Cela a mis l’Uruguay et la Corée du Sud sur quatre points, tous deux avec la même différence de buts. Les malheurs offensifs de l’Uruguay sont venus les hanter, alors que la Corée du Sud a marqué deux autres buts.

Marges fines.

Un but de plus pour l’Uruguay ou un but de plus contre la Corée du Sud a fait la différence entre le chagrin et le délire. Cependant, le VAR et les appels controversés racontent l’histoire de la sortie de l’Uruguay.

Ne pas concéder le penalty tardif controversé accordé par la VAR contre le Portugal aurait suffi à l’Uruguay pour atteindre les huitièmes de finale. Cela, combiné à l’absence de penalty en faveur de l’équipe sud-américaine contre le Ghana, était trop pour certains joueurs.

Edinson Cavani, durement touché par l’un des appels, a fait savoir à l’écran VAR sa frustration après le match.

Frustrant, tous les examens VAR de pénalité semblent avoir été contre eux. Ne pas être d’accord avec un arbitre prenant une décision en temps réel est une chose, être en désaccord avec un arbitre et l’équipe VAR de soutien après avoir eu suffisamment de temps pour analyser les incidents en est une autre.

Fines, belles marges.

PHOTO : IMAGO / Xinhua