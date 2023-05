VAR échoue en Liga, a relégué l’Espanyol en Segunda

L’Espanyol a été relégué après son match nul à Valence dimanche, plusieurs décisions discutables de l’arbitre Jesus Gil Manzano n’ayant pas été contrôlées par le VAR. JOSE JORDAN/AFP via Getty Images

Le fait que l’Espanyol ait été relégué de la Liga ce week-end n’aurait peut-être pas eu trop d’impact en dehors de Barcelone, de leur ville natale ou de la Chine, où résident leurs propriétaires inefficaces et mal aimés.

Si vous regardiez le match tumultueux au stade Mestalla de Valence, où l’égalisation de l’équipe locale dans le temps additionnel a poussé Los Che loin de la zone de largage et, effectivement, relégué l’Espanyol, alors le drame sportif pourrait vous avoir affecté. Et si vous avez vu le meilleur joueur de l’Espanyol, Sergi Darder, complètement ravagé par le chagrin, sanglotant, la poitrine haletante et les yeux assez rouges pour avoir été frottés de poudre de chili, alors peut-être que les images de désolation resteront dans la rétine de votre mémoire. pour un certain temps.

Loin du drame du but ultra-dramatique de Samuel Lino à la 94e minute se trouve le dur fait que, pour le deuxième week-end consécutif, ce qui s’est passé à Mestalla souligne que l’Espagne a un problème sérieux et urgent avec le fonctionnement du VAR et si, en ce moment, il est adapté à l’usage.

Le week-end dernier, lors de la victoire 1-0 de Valence sur le Real Madrid, une vaillante victoire complètement entachée par le racisme dégoûtant et criminel manifesté du début à la fin, la fin du match a vu Vinicius Junior expulsé. L’arbitre Ricardo De Burgos Bengoetxea faisait face au chaos alors qu’un groupe de joueurs frôle la violence, et son collègue en service VAR, Ignacio Iglesias Villanueva, a visionné la séquence vidéo de ce qui s’était passé afin qu’il puisse conseiller l’arbitre sur le terrain.

Jusqu’ici, si simple. Mais Iglesias Villanueva, pour une raison quelconque, a complètement bâclé son travail – qui consistait à démontrer, via des séquences vidéo, les choses que l’arbitre sur le terrain n’aurait pas pu voir.

Il a ignoré et n’a pas montré les rediffusions de De Burgos Bengoetxea du gardien de Valence Giorgi Mamardashvili courant vers Vinicius pour l’affronter physiquement. Il a ignoré et n’a pas montré les images de De Burgos Bengoetxea de l’attaquant de Valence Hugo Duro saisissant de manière irresponsable et violemment Vinicius autour du cou dans une prise d’étranglement. Les deux cas étaient dangereux, contraires aux règles et passibles d’un carton rouge. De Burgos Bengoetxea, lorsqu’il a regardé l’incident à l’écran sur le côté du terrain, n’a vu que Vinicius s’en prendre à Duro et, par conséquent, n’a montré un carton rouge qu’à l’attaquant brésilien de Madrid.

jouer 2:14 Valence vs Espanyol – Résumé du match Regardez les meilleurs moments du match de Valence contre l’Espanyol, 28/05/2023

Les conséquences immédiates ont été qu’un comité espagnol de la FA a décidé que Vinicius devrait voir son carton rouge annulé et Iglesias Villanueva, au milieu de rapports bien documentés selon lesquels il ne serait plus autorisé à travailler dans la cabine VAR, devrait être démis de ses fonctions en évaluant le milieu de la semaine. match entre le Real Betis et Getafe. Les conséquences à plus long terme de l’incompétence assez inexplicable d’Iglesias Villanueva pourraient cependant être assez graves.

Madrid a perdu, et finalement ces trois points perdus pourraient même aider l’Atletico Madrid à se hisser à la deuxième place de la Liga d’ici la fin des affaires dimanche. Ce n’est pas la fin du monde en soi, mais n’oubliez jamais qu’il y a des millions d’euros de prix en jeu. Beaucoup plus grave est le fait que, si le gardien ou l’attaquant de Valence avaient été sanctionnés par les cartons rouges que leur comportement méritait, il est possible que les suspensions aient duré plus d’un match et, dans ce cas, aucun n’aurait été libre de jouer dans Le match nul 2-2 de dimanche qui a finalement relégué l’Espanyol.

Passons maintenant à cette correspondance précise. Valence menait 1-0, puis l’Espanyol a marqué deux fois pour dominer un concours qui était leur bouée de sauvetage. Avait Los Pericos gagné, alors ils auraient évité la relégation et seraient entrés dans le dernier week-end en mesure de dépasser quatre des clubs au-dessus d’eux. Le salut était proche.

Ensuite, il y a eu trois incidents, dont au moins deux ont certainement valu aux responsables du VAR de demander à l’arbitre sur le terrain de revoir l’action. L’autre, je vous laisse décider. Chacun des incidents est allé contre l’Espanyol et, finalement, a contribué à faire en sorte que le club de Barcelone soit relégué.

La première a été lorsque leur défenseur central mexicain inspirant, Cesar Montes, a ajouté à son but de la tête précédent en se levant dans le saut avec le gardien de but Mamardashvili pour hocher la tête dans le filet pour ce qui aurait été 3-1 contre l’Espanyol. L’arbitre, Jesus Gil Manzano, semble avoir été paresseux. Se tenant bien à l’extérieur de la surface de réparation, il ne pouvait apparemment pas être dérangé pour sprinter les cinq ou six mètres qu’il lui faudrait pour surveiller le but d’un angle plus proche.

Au moment où le gardien de Valence est battu au ballon, Gil Manzano siffle, l’image de la complaisance, et refuse le but pour une faute. Mais il n’y a pas eu de faute. Ne me croyez pas sur parole, prenez la parole de l’un des ex-arbitres les plus en vue d’Espagne, Eduardo Iturralde Gonzalez (vétéran de 349 matches de LaLiga et de Copa del Rey.)

Peu de temps après le match qui a mis fin au temps de l’Espanyol dans la Primera Division, il a été appelé à s’exprimer sur le programme Cadena SER « Carrusel Deportivo » à ce sujet et a déclaré : « C’est inexplicable pourquoi ce but a été refusé. Quand le gardien a le ballon dans ses mains , c’est quand un attaquant ne peut pas rivaliser avec lui, mais dans ce cas, le ballon n’a jamais été entre les mains du gardien. Il n’y a eu aucune faute d’aucune sorte de la part de Montes. Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi VAR n’en a pas informé l’arbitre. ! »





Puis vint l’égalisation de Valence. Si vous avez vu le but, vous comprendrez.

Martin Braithwaite de l’Espanyol tentait d’éclater, il y a eu un contact entre lui et le capitaine de Valence Jose Gaya, et c’est une question d’opinion de savoir si l’attaquant a été victime d’une intrusion et d’une faute … ou non. Quoi qu’il en soit, Valence a pris possession du ballon, s’est avancé et Lino a marqué un but fracassant qui a rendu les supporters locaux absolument fous de joie.

Encore une fois, il n’y a pas eu d’intervention VAR. Certains décideront qu’il n’y a pas eu d’erreur claire et évidente de la part de l’arbitre ; d’autres ne prendront pas cette position.

Enfin, et c’est l’erreur la plus flagrante, survenue dans les dernières secondes du match, déjà à 2-2 et l’Espanyol ayant désespérément besoin d’un but pour éviter d’être envoyé en deuxième division. Le défenseur brésilien de Valence Gabriel Paulista se précipite sur Braithwaite, les ciseaux taclent les jambes de l’international danois dans la surface, n’entrent pas en contact avec le ballon et commettent manifestement une faute sur l’attaquant. C’est une sanction classique.

On peut dire que ce que nous regardions était la raison même pour laquelle VAR a été introduit dans le football.

Corriger des erreurs claires tout au long de la saison, où l’arbitre, soit par échec, soit à cause d’une circonstance impossible, n’a pas été en mesure de voir ou de comprendre une faute et n’a donc pas été en mesure de rendre justice, compte évidemment. Les points offerts dans les matchs d’août à mai sont également importants, tout comme l’idée qu’un outil aussi puissant que VAR est toujours crédible, utile et fiable tout au long d’une saison.

En ce qui concerne les moyens de subsistance, cependant, lorsqu’il s’agit d’un club perdant des millions d’euros et mettant potentiellement au chômage une grande partie de son personnel, c’est à ce moment-là que nous avons le plus besoin de VAR pour être précis, pour intervenir avec une clarté totale de l’objectif et pour s’assurer qu’il y a n’y a pas d’injustices pendant ces deux ou trois week-ends les plus dramatiques et cataclysmiques de la saison.

Ceux d’entre nous qui regardent les matchs via la télévision ou via des clips vidéo finissent par voir précisément ce que voient les officiels de la cabine VAR. Aucun de nous ne subit la même pression qu’un arbitre sur le terrain à qui on demande souvent de faire face à l’équivalent sportif de trouver une aiguille dans une botte de foin. Ils sont entourés de derviches tourneurs, dont beaucoup ont l’intention de tromper l’officiel du match, et l’action, jouée contre une cacophonie de bruit ambiant, permet généralement de simples visions en une fraction de seconde de la clé, des actions polémiques par lesquelles un arbitre finira par être vénéré ou exécré.

Ce n’est pas le cas des responsables du VAR. Ils sont insonorisés dans leur petit box, ils disposent de secondes et généralement de minutes supplémentaires pour mettre à profit leurs connaissances, leur jugement et leurs compétences professionnelles. Le temps est de leur côté. Ils peuvent voir tous les angles disponibles, et tout ce qu’ils ont à faire est d’avertir l’officiel assiégé quand, in extremis, ils ont raté quelque chose et pris une mauvaise décision dans les domaines où le VAR est autorisé à fonctionner.

Le week-end dernier et ce dimanche, à chaque fois à Mestalla, il y a eu des échecs calamiteux, humains et non techniques, qui ont entraîné des conséquences désastreuses. Cela doit être expliqué. Cela doit avoir des répercussions. Et cela doit être résolu. Sinon, même ceux d’entre nous qui considèrent encore la VAR comme un outil utile et important pour aider les officiels de match à suivre le rythme d’un sport toujours plus rapide et constamment surveillé de plus près, rejoindront ceux qui ont déjà perdu la foi.