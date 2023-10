VAR Audio publié après une erreur sur le but refusé de Luis Diaz de Liverpool contre Tottenham

Les chefs des arbitres anglais ont rendu public l’audio VAR de la décision qui a conduit l’attaquant de Liverpool Luis Diaz à se voir refuser à tort un but lors de la défaite controversée des Reds à Tottenham.

Le responsable du VAR, Darren England, et son assistant (AVAR) Daniel Cook n’ont pas annulé la décision incorrecte de hors-jeu sur le terrain après que Diaz ait marqué ce qui aurait été l’ouverture du choc de Premier League de samedi dans le nord de Londres.

Liverpool a ensuite perdu 2-1 et a fait expulser Curtis Jones et Diogo Jota alors que leur début de saison invaincu prenait fin.

Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) a publié une déclaration admettant qu’une « erreur humaine importante » avait conduit à la prise d’une mauvaise décision.

Mais Liverpool était furieux de cette erreur et a déclaré dimanche qu’il explorerait ses options étant donné le « besoin évident d’escalade et de résolution ».

PGMOL a fourni un rapport détaillé accompagné de l’audio à la Premier League, qui l’a à son tour partagé avec Liverpool et les 19 autres clubs de haut niveau.

L’audio révèle la conversation entre les officiels du VAR, qui ne se rendent compte de leur erreur qu’après la reprise du match.

Dans l’enregistrement, l’Angleterre dit « vérification terminée, vérification terminée. C’est bien, parfait » avant que l’opérateur de rediffusion et Cook se demandent si la bonne décision a été prise.

L’Angleterre pousse un juron lorsqu’il se rend compte de l’erreur et dit : « ils ont relancé le jeu. » Je ne peux rien faire, je ne peux rien faire », alors que l’opérateur de rediffusion appelle à plusieurs reprises pour retarder le match.

L’organisme d’arbitrage a déclaré mardi dans un communiqué que « les normes n’ont pas répondu aux attentes » et a identifié trois enseignements clés « pour atténuer le risque d’une erreur future ».

Ils souligneront l’importance de la précision avant l’efficacité pour les officiels de match vidéo, tandis qu’un « nouveau protocole de communication VAR sera développé pour améliorer la clarté de la communication entre l’arbitre et l’équipe VAR en ce qui concerne les décisions sur le terrain ».

« Comme étape supplémentaire au processus, le VAR confirmera le résultat du processus de contrôle du VAR avec l’AVAR avant de confirmer la décision finale aux officiels sur le terrain », indique le communiqué.

« Nous reconnaissons que les normes n’ont pas répondu aux attentes et avons reconnu l’erreur de Liverpool immédiatement après la conclusion du match. »

L’Angleterre et Cook n’ont pas été inclus parmi les officiels en poste lors des matches de Premier League du week-end prochain.

Les deux hommes avaient déjà été remplacés pour le reste de leurs fonctions lors de la septième semaine.

L’Angleterre devait être le quatrième arbitre à Nottingham Forest contre Brentford dimanche, Cook devant être arbitre assistant pour le choc Fulham contre Chelsea de lundi.

Les dirigeants de la Premier League ont admis que des erreurs humaines et des faiblesses systémiques avaient contribué à cette erreur coûteuse.

Appelant à des « normes plus élevées » dans la prise de décision du VAR, un porte-parole de la Premier League a déclaré : « Après avoir examiné toutes les images pertinentes du but refusé de Luis Diaz lors du match Tottenham Hotspur FC contre Liverpool FC samedi, et le rapport de PGMOL sur l’incident, il Il est clair qu’il n’y avait pas seulement des erreurs humaines mais aussi des faiblesses systémiques dans le processus VAR.

« Nous acceptons les recommandations immédiates de PGMOL pour garantir que de tels échecs ne se reproduisent pas à l’avenir.

« Cependant, un examen plus large visant à rechercher des normes de performance VAR systématiquement plus élevées sera mené par la Premier League et PGMOL, soutenus par d’autres parties prenantes, et si nécessaire, d’autres actions recommandées seront proposées et mises en œuvre.

« Nous avons pleinement communiqué avec le Liverpool FC à ce sujet et avons partagé les conclusions de PGMOL et les images pertinentes de l’incident avec tous les clubs de Premier League. »

