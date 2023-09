VAR a suivi la loi et a eu raison de déclarer Eddie Nketiah hors-jeu pour le but de Gabriel Martinelli lors d’Arsenal contre Everton.

Gary Neville était « confus » par le premier match annulé de Gabriel Martinelli pour Arsenal contre Everton, et il n’était pas le seul.

Les Gunners semblaient avoir pris un départ sublime à Goodison Park lorsque la passe parfaite de Fabio Vieira a joué sur le Brésilien, qui a magnifiquement rentré chez lui.

4 Le beau but de Martinelli a été annulé par le VAR et il a semblé dur Crédit : Sky Sports

Cela n’a pas été le cas, cependant, avec l’intervention du VAR, ce qui s’est presque avéré préjudiciable pour Arsenal jusqu’à ce que Leandro Trossard marque le but vainqueur à la 69e minute.

Bien qu’Arsenal reparte toujours avec les trois points, l’appel à annuler le but de Martinelli aurait pu être coûteux et susciter de nombreux débats.

Même si les réticences de Neville concernant les angles de caméra étaient académiques, il y avait beaucoup de confusion sur le ballon vers l’avant lors de la préparation.[ being deflected by Beto.

However, International Football Association Board [IFAB] les règles expliquent pourquoi la touche de Beto n’a pas invalidé le hors-jeu de Nketiah.

L’attaquant d’Everton n’a pas « joué délibérément » le ballon, comme le stipule la règle 11.2 : « Un « jeu délibéré » (à l’exclusion du handball délibéré) se produit lorsqu’un joueur a le contrôle du ballon avec la possibilité de :

passer le ballon à un coéquipier ;

prendre possession du ballon ; ou

dégager le ballon (par exemple en le frappant ou en le dirigeant)

Les rediffusions ont montré que Beto n’avait clairement pas le temps de jouer délibérément avec le ballon, ce qui mettait hors-jeu l’implication de Nketiah, et donc le but de Martinelli.