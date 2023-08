VAR a raté une faute « flagrante » d’Onana lors de la victoire de Man United – O’Neil

Les Wolverhampton Wanderers ont reçu des excuses après avoir décidé de ne pas accorder de penalty lors de leur défaite 1-0 contre Manchester United, selon le manager Gary O’Neil.

André Onana a percuté Sasa Kalajdzic dans les arrêts de jeu à Old Trafford, mais l’arbitre sur le terrain Simon Hooper n’a pas accordé de penalty.

Le VAR Michael Salisbury a vérifié et effacé l’incident après avoir décidé qu’il ne s’agissait pas d’une erreur claire et évidente, mais O’Neil a affirmé par la suite que le directeur du groupe 1 du PGMOL, Jonathan Moss, avait admis que c’était une erreur.

« On m’a dit en direct qu’ils ne pensaient pas que c’était une erreur claire et évidente », a déclaré O’Neil. « Mais après avoir parlé à Jonathan Moss et lui avoir fait preuve de fair-play pour sa sortie directe, il s’est excusé et a déclaré que c’était une pénalité flagrante qui aurait dû être infligée.

« Je me sens mal parce qu’il est sorti honnêtement. J’ai passé l’après-midi avec lui, essayant de comprendre les nouvelles directives et essayant de ne pas me faire réserver avec les nouvelles directives, ce que je n’ai pas réussi à faire.

« Fair-play à Jon disant que c’était une erreur claire et évidente. Il ne peut pas croire que l’arbitre sur le terrain ne l’a pas donné et que VAR n’est pas intervenu. Cela me fait probablement encore plus mal. Une fois que vous savez que vous êtes c’est vrai, tu te sens plus mal en partant sans rien. »

Andre Onana de Manchester United entre en collision avec Sasa Kalajdzic de Wolverhampton Wanderers lors de leur match de Premier League. Getty Images

Les loups ont eu la malchance de repartir sans résultat du match après avoir réussi 23 tirs contre United, dont six cadrés. O’Neil a déclaré qu’il pensait qu’Onana aurait pu « prendre la tête de notre attaquant » avec le défi, mais le patron de United, Erik ten Hag, n’était pas d’accord.

« Quand VAR l’a regardé et a décidé de ne pas le donner, bien sûr, nous en sommes satisfaits », a déclaré Ten Hag. « Je ne me sens pas obligé de réagir à sa [O’Neil’s] interprétation. Il s’agit de l’arbitre et du VAR.

« Je pense que les deux joueurs des Wolves se sont rapprochés et André n’a pas interféré avec l’action des deux. Le premier est le toucher du ballon, puis est venu André. »

Raphaël Varane a marqué le seul but du premier match de Premier League pour les deux équipes qui a donné à l’équipe de Ten Hag les trois points pour commencer leur saison.

Le total de tirs des Wolves était le deuxième plus élevé contre United à Old Trafford depuis la première collecte de données il y a 20 ans, ce qui, selon O’Neil, témoigne de la confiance de son équipe pour attaquer.

« En fin de compte, nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur cela [penalty] décision », a déclaré O’Neil.« Venir à Old Trafford et avoir le plus de tirs de toutes les équipes depuis 2005 et dominer après seulement quatre jours de travail [in training] est exceptionnel. Les gars méritaient mieux ce soir. »