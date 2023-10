VAR à nouveau sous les projecteurs : les décisions controversées lors du match nul de Nottingham Forest contre Brentford | Actualités footballistiques

Le match nul 1-1 entre Nottingham Forest et Brentford dimanche a laissé le VAR sous les projecteurs pour une deuxième journée consécutive après la victoire acrimonieuse 2-1 de Tottenham contre Liverpool samedi.

PGMOL a été contraint de s’excuser auprès de Liverpool pour avoir refusé à tort le but de Luis Diaz pour hors-jeu lors du match de samedi et il y a eu d’autres points chauds du VAR au City Ground 24 heures plus tard.

La tête de Nicolas Dominguez annule le but de Christian Norgaard qui offre un point à Forest après l’expulsion de Moussa Niakhate pour un deuxième carton jaune suite à un contrôle du VAR.

Mais le résultat a laissé le patron de Forest, Steve Cooper, et Thomas Frank de Brentford, lésés par les décisions du VAR, intensifiant ainsi l’examen minutieux des officiels lors d’un week-end turbulent en Premier League.

Les appels de Brentford concernant les pénalités de handball rejetés

Jimmy Floyd Hasselbaink a été déconcerté par les décisions d’arbitrage qui ont conduit Brentford à voir deux appels de pénalité rejetés coup sur coup.



L’INCIDENT: Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Dominguez de Forest saute pour une tête avec Vitaly Janelt de Brentford dans la surface de Forest et semble manipuler le ballon avec un bras levé au-dessus de sa tête.





Image:

Nicolas Dominguez lève le bras vers le ballon



Le ballon tombe ensuite vers le défenseur central de Forest Willy Boly et rebondit dans sa main après la tentative de Kristoffer Ajer de le contrôler.





Image:

Le ballon frappe ensuite Willy Boly à la main



LA DÉCISION DU VAR ​​: Les appels de pénalité de Brentford sont rejetés par l’arbitre Paul Tierney et le VAR n’intervient pas. Le premier des deux appels est ignoré en raison de la proximité, la main de Dominguez étant jugée trop proche de Janelt pour que le VAR Michael Oliver accorde un penalty.

CE QUI A ÉTÉ DIT?

Patron de Brentford Thomas Franck : « Je pense que certains managers diraient oui, il faut absolument effacer deux pénalités. Je dirais probablement, je peux les voir être données, je peux les voir ne pas être données. »

Patron de la forêt de Nottingham Steve Cooper: « Si une ou deux choses nous arrivent, alors il est temps. Je ne les ai pas vues. Je n’ai aucune idée de ce qu’est le handball – même si je les avais vues. »

Expert de Sky Sports Jimmy Floyd Hasselbaink sur l’incident de Dominguez : « On ne saute pas comme ça. Si cela touche son bras, cela devrait être une pénalité. Au dernier moment, il essaie de retirer son bras, mais, bien sûr, sa main va être si proche parce qu’il saute dans le mauvais sens. Ce n’est pas un saut naturel.

« Bien sûr, ça va être serré ! Les joueurs se rapprochent les uns des autres, surtout quand vous dirigez le ballon ! Vous ne pouvez pas sauter comme ça. Vous savez que vous allez avoir des ennuis si le ballon touche votre bras. Ce n’est pas naturel. « .

Expert de Sky Sports Michael Dawson sur l’incident de Dominguez : « S’il est clair que Dominguez l’a touché avec son bras, Forest s’en est sorti avec un. Il n’a pas les yeux rivés sur le ballon, ses bras sont au-dessus de sa tête. Si c’est le cas, VAR s’est trompé « .

Co-commentateur de Sky Sports Alan Smith sur l’incident de Boly : « On ne sait jamais vraiment avec le handball, n’est-ce pas ? Cela apparaît et je ne pense tout simplement pas que Willy Boly puisse écarter son bras. Pas pour moi. Je pense que c’est la bonne décision. »

Niakhate écope d’un deuxième jaune pour la faute de Wissa

Moussa Niakhate a vu rouge après l’intervention du VAR au City Ground



L’INCIDENT: Ayant déjà reçu un avertissement en première mi-temps, Niakhate commet une faute sur Yoane Wissa par derrière alors que l’attaquant de Brentford court vers l’avant à la pause.

LA DÉCISION DU VAR ​​: L’arbitre accorde le coup franc puis brandit le deuxième carton jaune suite à un contrôle VAR, les rediffusions montrant les crampons de Niakhate atterrissant sur l’arrière du mollet de Wissa.

CE QUI A ÉTÉ DIT?

Patron de la forêt de Nottingham Steve Cooper: « Nous voulons tous que les arbitres soient au niveau. Ils traversent évidemment une période difficile. Ils avaient vraiment besoin d’une prestation claire et concise aujourd’hui mais, malheureusement, ils ont soulevé davantage de questions.

Steve Cooper estime que plus de clarifications sont nécessaires sur la règle du handball de la part du PGMOL, car « personne ne sait » ce qui devrait être donné pour le handball.



« Je n’ai pas eu l’impression que c’était un deuxième jaune. Le premier [yellow] Je suis en colère contre Moussa car il n’a pas eu besoin de se lancer.

« Le deuxième nécessite un peu de bon sens et de savoir-faire en matière de jeu pour prendre la bonne décision. Je n’ai aucun doute que s’il n’avait pas donné de jaune, vous ne m’en auriez pas parlé. Bien sûr, c’est accidentel. »

Co-commentateur de Sky Sports Alan Smith : « Oh mon Dieu. Il touche directement le mollet. C’est une tentative assez honnête de récupérer le ballon, mais quand tu es du mauvais côté comme ça…«

Wissa est tombé par Turner mais aucun penalty n’a été accordé

L’INCIDENT: Wissa met Matt Turner sous pression dans sa propre surface et récupère le ballon avant d’être renversé par le gardien de Forest alors qu’il tente de dégager le ballon trop tard.

LA DÉCISION DU VAR ​​: L’incident est vérifié par VAR mais ils ne le considèrent pas comme un penalty et le jeu continue.





Image:

L’autorisation tardive de Turner l’a vu entrer en contact avec Wissa



Patron de Brentford Thomas Franck : « C’est un penalty clair. Je pense malheureusement que c’est une erreur de la part du VAR. Malheureusement, nos joueurs sont trop honnêtes. Peut-être que nous devons être un peu plus sages que ça. Mais je ne dirai pas ça à mes joueurs, j’aime des joueurs honnêtes. »

Thomas Frank dit que la contestation de Turner sur Wissa était la sanction la plus claire des trois appels contre Nottingham Forest



Expert de Sky Sports Jimmy Floyd Hasselbaink : «Le gardien se méprend et donne un coup de pied à l’attaquant. S’il ne se méprend pas, Wissa peut aller marquer. Comment ce n’est pas une pénalité, je suis perplexe. C’est une pénalité. Cent millions pour cent, c’est une pénalité. Aucune discussion. »

Expert de Sky Sports Michael Dawson: « N’importe où ailleurs sur le terrain, c’est un coup franc. Je conviens que Brentford s’est trompé de décision. »

VAR pensait que le but de Diaz contre les Spurs avait été accordé

Alors que les retombées du but refusé de Luis Diaz lors de la défaite de Liverpool contre Tottenham se poursuivent, Sky Sports tente d’expliquer où les officiels se sont trompés, après que le PGMOL ait reconnu son erreur.



Le but de Luis Diaz pour Liverpool à Tottenham samedi a été refusé à tort pour hors-jeu après que le VAR ait cru à tort que la décision sur le terrain avait été d’accorder le but.

Le PGMOL a admis immédiatement après la victoire 2-1 de Tottenham qu' »une erreur humaine significative s’était produite » lorsque la frappe de Diaz a été annulée, ajoutant : « Il s’agissait d’une erreur factuelle claire et évidente et aurait dû aboutir à l’attribution du but grâce à l’intervention du VAR ».

On pensait initialement que le VAR Darren England n’avait pas réussi à vérifier si un défenseur de Tottenham avait joué Diaz en traçant les lignes à l’écran.

Mais, dans une tournure remarquable, il est maintenant apparu que le VAR pensait à tort que la décision sur le terrain était qu’un but avait été accordé, alors qu’en fait il ne l’avait pas été.

Cela a abouti à ce que l’Angleterre, bien qu’elle ait réalisé que Diaz était en jeu, a relayé un message de « contrôle terminé » et le but a été exclu.