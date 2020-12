Le manager de West Ham United, David Moyes, a déclaré qu’il souhaitait plus de clarté de la part du système d’arbitre assistant vidéo (VAR) après avoir permis à un but controversé de Brighton & Hove Albion de se maintenir lors du match nul 2-2 de la Premier League dimanche.

Lewis Dunk de Brighton a marqué à la 70e minute pour donner une avance de 2-1 aux visiteurs, mais les rediffusions télévisées ont montré que le ballon semblait frapper son bras avant qu’il ne tire.

L’objectif a été examiné par le système VAR, qui n’a pas trouvé de preuves concluantes pour rejeter l’objectif.

« Si ça n’a pas touché son bras, c’est différent, mais si ça frappe son bras et mène ensuite à un but, ce que c’est fait, les règles me disent qu’il devrait être donné comme du handball », a déclaré Moyes aux journalistes.

«Si j’étais Lewis Dunk, je serais vraiment déçu s’il était annulé ou non, mais dans l’ensemble, si ce sont les règles auxquelles nous jouons, nous devons savoir pourquoi VAR a choisi de ne pas l’annuler.

Moyes avait précédemment appelé les «managers les plus influents» de la Premier League à se mobiliser et à protester contre le VAR, qui, selon lui, avait pris de «terribles décisions».

«Je ne pense pas que quiconque soit convaincu par les réponses que nous obtenons… alors nous aimerions que cela vienne des personnes qui prennent les décisions», a ajouté Moyes à propos de l’incident de dimanche.

«Je sais que je fais beaucoup d’erreurs, donc s’ils font tous des erreurs et qu’ils disent: ‘Hé, je me suis trompé’ alors je l’accepterais. Je ne serais pas content, mais je l’accepterais.

West Ham a égalisé par Tomas Soucek à huit minutes du temps pour marquer un point qui les a laissés 10e avant le voyage de mardi à Southampton.