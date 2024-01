Vapoter pendant la grossesse est sans danger pour les bébés et les mères, selon les experts, dans un contexte de craintes croissantes quant aux dangers des cigarettes électroniques.

Par John Ely, journaliste principal en matière de santé pour Mailonline









Les futures mamans qui souhaitent arrêter de fumer peuvent vapoter en toute sécurité pour vaincre leurs envies de nicotine sans craindre de nuire à leur bébé, affirment les experts.

Les scientifiques débattent depuis longtemps des avantages de l’utilisation des cigarettes électroniques pendant la grossesse en matière de sécurité, certaines études mettant en garde contre un risque accru de fausses couches.

Mais des chercheurs britanniques affirment désormais que le vapotage est sans danger pour les femmes et les bébés enceintes, sur la base d’une étude portant sur plus de 1 100 femmes.

Les experts de l’Université Queen Mary de Londres ont utilisé les données de 23 hôpitaux et d’un service antitabac qui traitaient les futures mamans.

Les femmes ont eu la possibilité de passer aux vapes et aux patchs à la nicotine au lieu des produits du tabac traditionnels comme les cigarettes.

Une étude britannique suggère que le vapotage est sans danger pour les femmes et les bébés pendant la grossesse, sur la base d’une étude portant sur plus de 1 100 femmes.

Parmi le groupe, 47 pour cent ont choisi de vapoter et 21 pour cent ont utilisé les patchs.

Parmi le groupe, 47 pour cent ont choisi de vapoter et 21 pour cent ont utilisé les patchs.

L’étude a ensuite comparé les issues de grossesse chez les femmes pour voir si le vapotage ou l’utilisation de patchs augmentait le risque d’événements indésirables ou de mauvaises issues de la grossesse, comme une fausse couche.

Les niveaux de nicotine chez les participants ont été surveillés grâce à des échantillons de salive prélevés au début et à la fin de l’étude.

Tous les symptômes respiratoires, ainsi que le poids à la naissance et d’autres données de santé concernant les bébés ont également été enregistrés.

Le professeur Peter Hajek, auteur de l’étude et chercheur principal du Wolfson Institute of Population Health de Queen Mary, a déclaré que les résultats suggèrent que les vapes pourraient être utilisées en toute sécurité pendant la grossesse pour aider les personnes à arrêter de fumer.

“Les cigarettes électroniques ont aidé les fumeuses enceintes à arrêter de fumer sans présenter de risques détectables pour la grossesse, par rapport à l’arrêt du tabac sans autre consommation de nicotine”, a-t-il déclaré.

“Les méfaits du tabagisme sur la grossesse, du moins en fin de grossesse, semblent être dus à d’autres produits chimiques présents dans la fumée du tabac plutôt qu’à la nicotine.”

Cependant, les auteurs de l’article ont déclaré que même si les résultats devraient apaiser certaines inquiétudes concernant l’utilisation de substituts nicotiniques pendant la grossesse, des études supplémentaires sont nécessaires pour vérifier leurs résultats.

Bien que les vapes soient acceptées comme une alternative plus sûre pour les fumeuses enceintes, il est conseillé aux non-fumeuses de ne pas commencer à utiliser les appareils pendant la grossesse en raison du nombre limité de recherches sur leur sécurité.

Les auteurs ont ajouté qu’une autre limite était la petite taille de l’étude, ce qui signifie que certaines complications plus rares de la grossesse auraient pu passer inaperçues.

L’étude a été publiée dans la revue Dépendance.

Fumer pendant la grossesse reste un problème en Grande-Bretagne, avec 7,5 pour cent des nouvelles mères en Angleterre fumant au moment de l’accouchement, selon les dernières données du NHS.

Et ce, même si le tabagisme double le risque de mortinatalité et augmente d’un tiers le risque de fausse couche.

Ces risques signifient que les médecins souhaitent inciter les femmes enceintes à arrêter de fumer, soit en arrêtant complètement, soit en utilisant un substitut nicotinique tel qu’une vape ou des patchs.

Cependant, le NHS a jusqu’à présent été réticent à distribuer directement les appareils aux femmes enceintes.

Contrairement aux patchs à la nicotine, les vapes ne sont pas disponibles sur ordonnance pour les femmes enceintes.

S’il est universellement reconnu que fumer est dangereux pour un bébé pendant la grossesse, l’impact du vapotage est moins clair.

Bien que largement considéré comme plus sûr que le tabagisme, de nombreux médecins affirment que les effets globaux du vapotage sur la santé à long terme restent encore un mystère.

Les médecins ont exprimé leur crainte d’une vague de maladies pulmonaires, de problèmes dentaires et même de cancers dans les décennies à venir chez les personnes ayant pris cette habitude à un jeune âge.

L’année dernière, d’éminents pédiatres ont averti que des enfants étaient hospitalisés pour des difficultés respiratoires provoquées par le vapotage, dans un contexte d’épidémie « inquiétante » de cette habitude chez les jeunes.

Les chiffres du NHS montrent également une augmentation du nombre d’enfants admis à l’hôpital en raison du vapotage.

Les données numériques du NHS montrent que le nombre d’enfants qui vapotent actuellement a grimpé en flèche ces dernières années, passant de 6 % en 2018 à 9 % en 2021.

Les données du NHS Digital, basées sur une enquête sur le tabagisme, l’alcool et la consommation de drogues chez les jeunes en Angleterre pour l’année 2021, ont montré que 30 % des enfants du Yorkshire et de la Humber ont utilisé un vapoteur.

En octobre, les ministres ont lancé une consultation sur la manière de protéger les enfants du vapotage chez les mineurs tout en encourageant les fumeurs adultes à utiliser ces appareils pour arrêter de fumer.

Parmi les options figurent une éventuelle interdiction ou restriction des vapes jetables – qui sont connues pour être le premier choix des enfants – et s’il faut faire davantage en matière de prix.

Les militants de la santé ont déclaré à plusieurs reprises que proposer des cigarettes électroniques à des « prix d’argent de poche » encourageait les enfants à se mettre au vapotage.

D’autres propositions de consultation incluent la restriction des saveurs et des descriptions des vapes, afin qu’elles ne soient plus destinées aux enfants, la mise hors de la vue des jeunes et la réglementation de l’emballage des vapes et de la manière dont les produits sont présentés.

Une autre suggestion de consultation concerne des amendes sur place pour les détaillants qui vendent aux enfants et des mesures plus strictes pour lutter contre les ventes en ligne.

Les chiffres montrent qu’un enfant sur cinq a désormais essayé le vapotage, bien que ce soit illégal pour les moins de 18 ans, tandis que le nombre d’enfants utilisant régulièrement le vapotage a triplé au cours des trois dernières années.

MailOnline a déjà découvert des vapes dupe imitant Chupa Chups, Skittles, Jolly Rancher, Rubicon et Calypso (photo), avec une marque presque identique aux bonbons et boissons populaires dans d’autres magasins d’Oxford Street.

Prime Candy sur Oxford Street, où en avril MailOnline a trouvé d’énormes présentoirs de vape aux côtés de nombreux types de bonbons américains

MailOnline a déjà exposé les tactiques prédatrices utilisées par certaines confiseries pour vendre des cigarettes électroniques aux enfants.

Le vapotage a globalement décollé en Grande-Bretagne, les chiffres de l’Office for National Statistics montrant qu’environ 4,5 millions de Britanniques vapotent quotidiennement ou occasionnellement, soit une augmentation de quelque 500 000 en 12 mois.

Alors que les fumeurs du Royaume-Uni sont encouragés à passer aux vapes, d’autres pays tentent de restreindre complètement la vente de ces appareils.

L’Australie a récemment annoncé qu’elle interdirait les importations de vapes jetables à partir de janvier afin de lutter contre la dépendance à la nicotine chez les enfants.

Dans le même temps, l’Organisation mondiale de la santé a demandé que tous les vapes aromatisées soient interdites dans le monde entier et traitées de la même manière que les cigarettes.