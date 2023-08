Vaporisez-vous de l’urine animale sur votre cou? Un enquêteur révèle un ingrédient dégoûtant utilisé par des gangs de contrefaçon vendant de faux parfums dans le monde entier

Un enquêteur infiltré a révélé que les flacons de parfum contrefaits qui prétendent être fabriqués par de nombreuses grandes marques de luxe au monde peuvent souvent être remplis d’urine animale.

Le détective et enquêteur commercial Tamer Bakiner affirme que les gens du monde entier « mettent leur propre santé en danger » en achetant des produits contrefaits, car la plupart, sinon tous, sont fabriqués avec peu ou pas de souci pour la sécurité ou la santé.

‘Arrêtez d’acheter [them]. Tout d’abord, c’est dangereux pour la santé, entre autres ils mélangent de l’urine dans des parfums pour obtenir la couleur jaune. C’est dégoûtant.

« Deuxièmement, cela soutient une entreprise vraiment moche et inhumaine », a-t-il déclaré dans une interview au tabloïd allemand Image.

Bakiner n’était pas la seule personne à avoir averti que les contrefaçons pouvaient nuire à la santé des gens.

Les experts ont averti que les flacons de parfum contrefaits peuvent contenir de l’urine animale (stock)

Les experts ont également averti que d’autres produits contrefaits, comme les montres et les sacs, peuvent être nocifs pour les clients.

«Les contrefaçons sont traitées avec des produits chimiques qui peuvent provoquer des allergies et des irritations cutanées ou des éruptions cutanées. Cela ne doit pas être pris à la légère », a déclaré Leo Longauer, directeur de la protection des marques chez LVHM.

Leo Longauer, directeur de la protection des marques du conglomérat de produits de luxe LVHM, âgé de 54 ans, qui exploite des marques telles que Dior, Bulgari, Louis Vuitton et Dom Pérignon, a déclaré que les produits contrefaits peuvent être « extrêmement dangereux pour la santé ».

‘[Sun]des verres sont proposés qui, contrairement à l’étiquette, n’ont pas de protection UV.

‘Le [perfume] mélange est rempli d’urine animale. Des études l’ont montré. C’est bon marché à obtenir.

«Les contrefaçons sont traitées avec des produits chimiques qui peuvent provoquer des allergies et des irritations cutanées ou des éruptions cutanées. Ce n’est pas à prendre à la légère », a-t-il prévenu.

Il a dit que les gens peuvent en fait acheter des produits contrefaits sans le savoir car ils sont pratiquement impossibles à distinguer des produits authentiques.

« De nombreuses contrefaçons peuvent difficilement être distinguées de l’original », a-t-il admis.

Mais le responsable de la propriété intellectuelle a averti que les clients qui achètent des produits contrefaits, sciemment ou non, « mettent leur propre santé en danger, les criminels sont soutenus et leur propre économie est désavantagée ».

« Les conditions de travail des populations locales, par exemple en Turquie, en Chine, au Vietnam ou en Inde, sont inhumaines. Il ne répond pas aux normes européennes.

« Les enfants ont aussi l’habitude de travailler. Des personnes sont exploitées – combinées à la traite des êtres humains et au blanchiment d’argent.

L’industrie mondiale de la contrefaçon est vaste et rentable.

Les réseaux criminels qui commercialisent des produits contrefaits s’étendent souvent dans le monde entier. Les produits contrefaits sont souvent fabriqués dans des pays plus pauvres avec des lois sur le travail et la sécurité inférieures aux normes avant d’être vendus dans des pays plus riches avec des marges bénéficiaires stupéfiantes.

Europol estime que jusqu’à 2,5 % de l’ensemble du commerce mondial implique la production et la vente de marchandises contrefaites ou de qualité inférieure.

Cela revient à 360 milliards de livres sterling.

L’Organisation de coopération et de développement économiques dit dans un rapport de 2016 que les «meilleures estimations» indiquaient que le Royaume-Uni importait à lui seul jusqu’à 13,6 milliards de livres sterling de marchandises contrefaites, soit 3% de toutes les importations britanniques.