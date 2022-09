La fille locale Vanshitha Pathania a remporté le titre du tournoi de tennis féminin Topspin AITA Rs 1 lakh, battant Adhithi Are d’Hyderabad.

Lors de la finale disputée à la Topspin Tennis Academy vendredi, Vanshitha, troisième tête de série et seule tête de série restante dans le tournoi, a presque blanchi son adversaire 6-0, 6-2 pour sortir victorieuse.

Dans un petit bouleversement, la paire de Maharashtra, deuxième tête de série, Bela Thamarkar et Pooja Ingale, a battu le duo sœur de l’État hôte, Pratibha et Pragathi Prasad Narayan, pour remporter le titre de double. Bela et Pooja ont remporté la finale 6-2, 7-6(1).

Résultats :

Simple dames : 3-Vanshitha Patania (Kar) contre Adithi Are (TS) 6-0, 6-2.

Double dames : 2-Bela Thamarkar /Pooja Ingale (les deux Mah) bt 1-Pratibha Prasad N/Pragathi Prasad N (Kar) 6-2, 7-6(1).

