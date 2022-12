Vanshika, dont l’appel téléphonique après la rupture est devenu viral, a Twitter pour elle avec des mèmes

Vanshika, la femme dont la session de pleurs après la rupture lors d’un appel téléphonique avec son amie est devenue virale, a maintenant tout Twitter pour elle. Elle avait appelé son amie pour lui parler de sa rupture avec un certain Akash à l’occasion de leur « anniversaire de deux mois », comment elle s’était fait épiler et enfiler pour lui, acheté des talons sans attendre qu’ils soient mis en vente, rejeté les autres hommes qui attendraient dehors la porte du collège pour elle et a même commencé à regarder Football pour lui. Tout cela n’a abouti à rien car Akash lui a dit qu’il aimerait faire une “pause”.

La colère de Twitter était dirigée vers l’ami de Vanshika, Isha, qui a posté tout l’appel téléphonique sur Twitter, où il a ensuite été méméfié. La plupart considéraient que c’était une trahison de la confiance de Vanshika de mettre son moment vulnérable à la vue du monde. Il n’était pas clair si Isha avait le consentement de Vanshika pour le publier. Certains se sont également demandé si tout l’incident pourrait être mis en scène.

Quoi qu’il en soit, Vanshika et elle “wahi na bhai” est maintenant devenu un mème.

En fait, les comptes Twitter de Netflix et de Tinder ont également participé. ça, Vanshika”, a tweeté le compte de Netflix.

Beaucoup utilisent également l’histoire de Vanshika comme une sorte de récit édifiant pour inciter les gens à bien choisir leurs amis.

