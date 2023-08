Vanna White est l’hôte qui en a le plus.

Dimanche, White a rendu hommage au légendaire animateur de « The Price is Right », Bob Barker, après sa mort. Il avait 99 ans.

Vanna a partagé un cliché de son passage en tant que candidate au jeu télévisé de Barker, environ deux ans avant de réussir dans « Wheel of Fortune ».

« Quand j’ai déménagé à Los Angeles en 1980, j’étais sur Price Is Right et j’ai rencontré Bob Barker », a écrit Vanna sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Merci Bob de m’avoir fait découvrir le monde des jeux télévisés ! Tu vas nous manquer. »

BOB BARKER, ANIMATEUR DE LONGUE TERME « LE PRIX EST JUSTE », MORT À 99 ANS

Même si Vanna n’a jamais réussi à sortir du tristement célèbre Bidders’ Row, elle gardait encore de bons souvenirs de son passage dans la série.

DREW CAREY ET ADAM SANDLER STARS PRINCIPALES RENDANT HOMMAGE AU DÉCÈS BOB BARKER : « AMERICAN TREASURE »

Barker est décédé samedi de causes naturelles à son domicile de Hollywood Hills, a confirmé son publiciste Roger Neal auprès de Fox News Digital.

« C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons que le plus grand MC du monde qui ait jamais vécu, Bob Barker, nous a quitté », a déclaré Neal au nom de l’amie de longue date de Barker, Nancy Burnett.

Le gagnant de 19 fois Emmy a été l’animateur permanent de « The Price is Right », le jeu télévisé le plus ancien de l’histoire de la télévision nord-américaine pendant plus de 35 ans sur CBS pendant la journée et a animé une version nocturne, ainsi que des émissions spéciales aux heures de grande écoute sur le réseau. . Cinq des Emmys de Barker étaient pour l’animateur exceptionnel d’un jeu télévisé.