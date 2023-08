Vanna White rate « Wheel of Fortune » pour la première fois en 30 ans : son absence prochaine expliquée

Vanna White ne sera pas à l’écran pour les cinq prochains épisodes de « Wheel of Fortune », mais son absence n’est pas permanente.

White était malade pendant une journée d’enregistrement de la « Semaine des enseignants » de l’émission, a appris Fox News Digital. L’enregistrement des épisodes n’a pas pu être reprogrammé en raison du début de l’année scolaire.

En s’en tenant au thème des épisodes, Bridgette Donald-Blue, l’enseignante californienne de l’année 2023, a remplacé White alors qu’elle se remettait d’une maladie.

Les absences à venir de White marquent la première fois qu’elle a raté un épisode en 30 ans. Au cours de ses 41 ans de règne sur la série, elle a été absente de « Wheel of Fortune » trois fois au total.

Selon Us Weekly, la première absence de White remonte à 1986 lorsque son petit ami, John Gibson, est décédé dans un accident d’avion. Susan Stafford l’a remplacée cette fois-là.

Sa deuxième absence remonte à 1991 lorsqu’elle partit en lune de miel de deux semaines avec George Santo Pietro. Tricia Gist a repris le conseil d’administration pendant que White était en vacances.

Gist a remplacé White une fois de plus en 1991 lorsqu’elle est tombée malade plus tard dans l’année, selon le point de vente.

White et son ex-mari, producteur de films, se sont séparés en 2002.

Les prochaines absences de White surviennent après l’annonce de la retraite de Pat Sajak. « Wheel of Fortune » a depuis nommé Ryan Seacrest comme son successeur.

White aurait déclaré qu’elle resterait dans le jeu télévisé bien-aimé à une condition: une augmentation de salaire.

Elle serait en négociation pour renouveler son contrat afin de continuer à co-animer « Wheel of Fortune », selon People.

Sa dernière augmentation de salaire aurait eu lieu il y a près de 20 ans. White gagnerait 3 millions de dollars par an, tandis que Sajak gagnerait cinq fois plus, selon People via Puck.

Sajak a gagné 15 millions de dollars par an grâce à « Wheel of Fortune » en 2016, a rapporté Forbes.

White n’avait pas conclu d’accord avec le jeu télévisé en juin, selon Entertainment Weekly.

La co-animatrice de « Wheel of Fortune » tourne des lettres sur l’émission depuis 1982, et elle a temporairement repris les fonctions d’animation pendant que Sajak a subi une intervention chirurgicale d’urgence pour un intestin bloqué en 2019.

Sa fille, Maggie Sajak, a couvert la position de White et est devenue plus tard correspondante des médias sociaux pour l’émission en 2021.

Sajak anime le jeu télévisé depuis 1981. Le programme a été créé en 1975 avec Chuck Woolery et Susan Stafford.