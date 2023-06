Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Vanna White a co-animé Roue de la Fortune depuis 1982.

Son co-animateur, Pat Sajak, quitte la série en 2024.

Vanna n’a pas confirmé si elle reste avec la série.

Vanna Blanc66 ans, a été un incontournable sur Roue de la Fortune depuis 1982, mais le jeu télévisé subit bientôt un remaniement majeur. Pat Sajak, 76 ans, a annoncé qu’il quittait la série après la fin de la saison 41 en 2024, ce qui place son hôte de longue date dans une position intéressante. Les fans se demandent si Vanna restera dans la série et deviendra peut-être même la nouvelle animatrice après le départ de Pat. L’autre scénario possible est que Vanna suive l’exemple de Pat et dise au revoir à son travail de plusieurs décennies en tant que tourneur de lettres.

Vanna a déjà dit qu’il est « déprimant » d’imaginer faire Roue de la Fortune sans Pat. Mais ce sera une réalité l’année prochaine, si elle reste. Voici tout ce que nous savons sur l’avenir de Vanna avec le jeu télévisé.

Est-ce que Vanna White part Roue de la Fortune Avec Pat Sajak ?

Vanna n’a pas annoncé qu’elle partait Roue de la Fortune. Nous pouvons donc supposer qu’elle reste dans les parages, du moins pour le moment. La dernière fois qu’elle a abordé son avenir dans l’émission, c’était en décembre 2022, lorsqu’elle a réagi à Pat en disant Divertissement ce soir que le duo dynamique est « certainement plus proche de la fin que du début » de leur passage ensemble dans la série.

« Je ne veux même pas y penser », a déclaré Vanna à PERSONNES à l’époque. « Je veux dire, nous sommes une équipe. C’est déprimant. Je ne veux même pas y penser. Dans cette même interview, Vanna a déclaré qu’elle n’avait « aucune idée » si le spectacle continuerait sans eux deux. « Je ne peux pas imaginer. Tout le monde se rapporte Roue de la Fortune à Pat et Vanna. On est comme Ken et Barbie, tu sais ? dit-elle. « Nous avons été dans les maisons de tout le monde pendant 40 ans, donc ce serait bizarre que quelqu’un d’autre transforme mes lettres. »

L’avenir de Vanna White sur Roue de la Fortune

Comme Pat, le contrat actuel de Vanna avec Sony Pictures Television (qui produit Roue de la Fortune) expire après la saison 2023-2024. Alors que Pat se retire de la série, il est tout à fait possible que Vanna renouvelle son contrat et conserve son emploi. La paire a signé son dernier accord avec Sony en septembre 2021, avant la première de la saison 39.

En décembre, Vanna a dit PERSONNES combien elle est reconnaissante d’être encore sur Roue de la Fortune. « C’est incroyable. Je ne peux pas croire que ça fait 40 ans. Honnêtement, j’ai adoré chaque minute. Qui dit encore aimer son métier après 40 ans ? Moi! Je fais vraiment. C’est un spectacle amusant », a déclaré Vanna. « Tout le monde regarde et apprécie ça et ça change la vie des gens et ça rend les gens heureux. C’est donc un excellent travail.

Vanna White remplacera-t-elle Pat Sajak en tant qu’hôte?

Il y a eu des spéculations selon lesquelles Vanna prendra le relais de Pat en tant qu’hôte. Elle a remplacé Pat pendant trois semaines après avoir subi une intervention chirurgicale d’urgence en novembre 2019. À l’époque, Vanna a admis qu’elle était «très nerveuse» pour son concert d’hébergement de dernière minute. D’autres possibilités pour succéder à Pat en tant qu’hôte incluent sa fille Maggie Sajak28 ans, qui fait partie de l’émission en tant que correspondant social depuis 2021, et Ryan Seacrest48 ans, qui aurait « parlé » au Roue de la Fortune producteurs à l’idée d’arracher le travail.

Pourquoi Pat Sajak part-il ?

Après plus de 40 ans avec le spectacle, Pat a annoncé qu’il partait Roue de la Fortune le 12 juin. « Eh bien, le moment est venu. J’ai décidé que notre 41e saison, qui commence en septembre, serait ma dernière », a-t-il déclaré dans son déclaration, où il a annoncé la nouvelle. « Ce fut une course merveilleuse, et j’aurai plus à dire dans les mois à venir. Merci à vous tous. (Si rien d’autre, cela occupera les sites de clickbait !). »

Vanna a réagi au grand changement de carrière de Pat et a montré son soutien à son co-animateur de longue date sur Twitter. « Quand nous avons commencé @WheelofFortune, qui aurait pu imaginer que nous y serions encore 41 saisons plus tard? » elle écrit en réponse à son message qu’il quitte le spectacle. « Je ne pourrais pas être plus heureux d’avoir partagé la scène avec vous pendant toutes ces années avec une autre à venir. Bravo à vous, @patsajak ! Vanna a ajouté.

