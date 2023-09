Vanna White a prolongé de deux ans son contrat avec « Wheel of Fortune » alors que l’animateur de longue date Pat Sajak se prépare à partir en 2024.

White a signé une prolongation de contrat de deux ans en tant que co-animateur du jeu télévisé populaire jusqu’à la saison 2025-26 alors que Ryan Seacrest prendra la relève de Sajak à l’automne 2024, selon un communiqué fourni à Fox News Digital.

Les termes du nouveau contrat de White n’ont pas été divulgués.

Sajak a annoncé sa retraite de « Wheel » en juin après avoir animé depuis 1981. Le programme a été créé pour la première fois en 1975 avec Chuck Woolery et Susan Stafford.

VANNA WHITE MANQUE LA « ROUE DE LA FORTUNE » POUR LA PREMIÈRE FOIS EN 30 ANS : SA PROCHAINE ABSENCE EXPLIQUÉE

« Comme annoncé précédemment, la saison 41 de Wheel of Fortune, qui a débuté la semaine dernière, sera la dernière pour l’animateur Pat Sajak », indique le communiqué.

« L’émission célébrera les 41 dernières saisons avec lui à la barre. La co-animatrice Vanna White a prolongé son contrat de deux ans supplémentaires, conservant ses lettres révélatrices sur le puzzle emblématique jusqu’à la saison 2025-2026. »

LES ADIEUX DE PAT SAJAK À LA « ROUE DE LA FORTUNE » ET À VANNA WHITE SUIT DES ANNÉES DE FARCES, DE FEUDS, DE ROMANCE ET PLUS

White est devenu le co-animateur régulier de Sajak en décembre 1982 après que Susan Stafford ait quitté la série des mois auparavant.

Les téléspectateurs de la saison 41 pourront également voir Maggie Sajak, la fille de Pat, présenter le « Mot du jour » lors d’un voyage à travers le pays, avec des escales prévues dans toute l’Europe.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Entamant sa troisième année en tant qu’ambassadrice de la série auprès des fans, Maggie Sajak, correspondante sur les réseaux sociaux, défend davantage de moyens pour nos téléspectateurs de gagner de l’argent, des vacances, des marchandises ou plus encore grâce à un nouveau tirage au sort hebdomadaire appelé « Fan Fridays » », indique le communiqué. dit.