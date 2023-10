Vanna White est prête à se faire tatouer, grâce à sa fille tatoueuse

Vanna White dit qu’elle veut faire des tatouages ​​assortis avec sa fille, tatoueuse, « parce que c’est elle, et ce serait elle sur moi ».

« Je veux avoir des cœurs assortis où elle fera un petit cœur sur moi, et elle en fera un sur elle-même », a déclaré la co-animatrice de « Wheel of Fortune » à People. « Je sens que je dois faire ça. »

White est « tellement fière » de sa fille Gigi, âgée de 26 ans, qu’elle partage avec son ex-mari George Santo Pietro. Ils ont également un fils, Nicholas « Nikko » Pietro.

« J’ai dit : ‘Gigi, pourquoi tatouer ?' », a expliqué la femme de 66 ans, affirmant qu’elle « n’aurait jamais rêvé » que sa fille, diplômée en art de NYU, suivrait cette voie.

VANNA WHITE, CO-HÔTE DE « WHEEL OF FORTUNE », EST « PEUR » DE LA CHIRURGIE PLASTIQUE MAIS NE L’EXCLUT PAS

« Elle dit : ‘Maman, mon art reste sur le corps de quelqu’un pour le reste de sa vie.’ Je me suis dit : « C’est plutôt cool. » Il faut être si bon et confiant. Vous ne pouvez pas gâcher. Donc, elle adore ça. Elle fait ça depuis trois ans et fait un excellent travail. Je suis tellement, tellement fier d’elle. »

Gigi a également travaillé comme photographe, selon People.

White a déclaré que son fils « adore » son travail dans l’immobilier, mais qu’il est aussi « artistique » et « fait des œuvres d’art pour le plaisir ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« C’est son évasion du monde réel », a-t-elle ajouté. « Dès leur naissance, je voulais qu’ils fassent ce qu’ils voulaient dans la vie. »

En 2007, elle a déclaré à Family Circle qu’être mère était son « travail préféré, le plus dur mais le plus gratifiant ».

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Toute votre vie change après avoir eu des enfants », a-t-elle déclaré. « Vous ne dormez jamais profondément. Vous avez toujours un œil ouvert. Vous vous inquiétez constamment pour leur sécurité. Mais je ne changerais rien. Giovanna et Nicholas ont apporté tellement d’amour et de joie dans ma vie – plus que j’aurais pu jamais imaginé. »

Dans la nouvelle interview de People, White a également parlé de son premier partenariat beauté dont elle fait la promotion.

« Eh bien, à mesure que vous vieillissez, j’ai l’impression que vous devez prendre encore plus soin de vous », a-t-elle déclaré au média. « Quand tu es jeune, c’est comme : ‘Oh, j’ai toute ma vie.’ Mais je veux être du meilleur que je peux. J’espère que c’est le début de quelque chose de grand. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dans une publicité pour la collection à durée limitée, White déclare : « En tant que personne qui apporte du glamour dans vos maisons depuis 40 ans, je suis fière de vous présenter la collection de maquillage Laura Geller Wheel of Fortune. »

Alors que son co-animateur de longue date, Pat Sajak, prévoit de prendre sa retraite de « Wheel » en 2024, White vient de prolonger son contact jusqu’en 2026.