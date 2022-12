Vanna White détaille le lien «frère et sœur» avec le co-animateur de «Wheel of Fortune» Pat Sajak: «C’est parfait»

Vanna White a un lien spécial avec son co-animateur, Pat Sajak.

Depuis 1982, White et Pat Sajak sont co-animateurs de “Wheel of Fortune”. White a récemment révélé qu’elle considérait son co-animateur comme un “frère” et que le duo formait une excellente “équipe”.

“Il est tellement drôle. Il l’est vraiment. On se voit toutes les deux semaines pendant quelques jours. C’est parfait”, a déclaré White dans une interview au magazine People. “Ensuite, on ne se voit plus et puis, on revient travailler. Et il me fait toujours rire.”

Elle a poursuivi : “Je pense que quand [series creator] Merv Griffin nous a choisis tous les deux, il y a 40 et 41 ans, il a vu quelque chose entre nous : une relation de type frère/sœur.”

“Et je pense que c’est un peu ce que c’est. Il a vu que nous pourrions nous entendre, et nous le faisons. Nous sommes comme une équipe frère et sœur.”

En septembre 2021, Sajak, 76 ans, a révélé que lui et White étaient “plus proches de la fin que du début” de l’animation du jeu télévisé. White, 65 ans, a plus de mal à dire au revoir.

Pendant ce temps, Variety a rapporté que White et Sajak avaient renouvelé leurs contrats au moins pour la série télévisée 2023-2024, il n’est donc pas clair exactement quand le duo fera sa sortie.

“Je ne veux même pas y penser. Je veux dire, nous sommes une équipe”, a-t-elle partagé avec le point de vente. “C’est déprimant. Je ne veux même pas y penser.”

White a révélé qu’il lui était difficile de visualiser à quoi ressemblerait “Wheel of Fortune” sans l’un ou l’autre des hôtes. “Je nous visualise juste là. Je ne peux pas penser au-delà de ça”, a-t-elle expliqué.

Elle a noté qu’elle ne savait pas si le jeu télévisé se poursuivrait sans elle et Sajak.

“Je ne peux pas imaginer. Tout le monde raconte ‘Wheel of Fortune’ à Pat et Vanna. Nous sommes comme Ken et Barbie, tu sais?” dit Blanc. “Nous avons été dans les maisons de tout le monde pendant 40 ans, donc ce serait bizarre que quelqu’un d’autre transforme mes lettres.”

En repensant à son passage dans l’émission, White a déclaré qu’elle était reconnaissante pour les 40 dernières années en tant qu’animatrice de “Roue de la Fortune.”

“C’est incroyable. Je n’arrive pas à croire que ça fait 40 ans. Honnêtement, j’en ai adoré chaque minute”, a-t-elle déclaré.

White a poursuivi: “Qui dit encore qu’ils aiment leur travail après 40 ans? Moi! Je l’aime vraiment. C’est une émission amusante. Tout le monde la regarde et l’apprécie et ça change la vie des gens et ça rend les gens heureux. C’est donc un excellent travail. “