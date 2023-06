Vanna White n’a pas l’intention de ralentir après que Pat Sajak a annoncé sa retraite de « Wheel of Fortune ».

Cependant, la co-animatrice de longue date aurait déclaré qu’elle resterait dans le jeu télévisé bien-aimé à une condition: une augmentation de salaire.

White, 66 ans, serait en négociation pour renouveler son contrat afin de continuer à co-animer « Wheel of Fortune », selon People.

Après avoir été co-animatrice aux côtés de Sajak, 76 ans, pendant plus de quatre décennies, White a demandé une augmentation de salaire dans son nouveau contrat.

PAT SAJAK QUITTER « LA ROUE DE LA FORTUNE »

Sa dernière augmentation de salaire aurait eu lieu il y a près de 20 ans, car White gagne 3 millions de dollars par an tandis que Sajak gagne cinq fois plus, selon People via Puck.

Sajak a gagné 15 millions de dollars par an grâce à « Wheel of Fortune » en 2016, a rapporté Forbes.

White n’a pas encore conclu d’accord avec le jeu télévisé, selon Entertainment Weekly.

La co-animatrice de « Wheel of Fortune » tourne des lettres sur l’émission depuis 1982, et elle a temporairement repris les fonctions d’animation pendant que Sajak a subi une intervention chirurgicale d’urgence pour un intestin bloqué en 2019.

Sa fille, Maggie Sajak, a couvert la position de White et est devenue plus tard correspondante des médias sociaux pour l’émission en 2021.

MAGGIE, LA FILLE DE PAT SAJAK, HÔTE DE LA ROUE DE LA FORTUNE, PARTAGE DE NOUVEAUX PLANS DE CARRIÈRE APRÈS AVOIR REMPLI POUR VANNA WHITE

Plus tôt ce mois-ci, Sajak a annoncé qu’il quittait « Wheel of Fortune » après 40 ans.

Sajak a tweeté que même si « ce fut une course merveilleuse », sa 41e saison serait sa dernière avec la série.

« Eh bien, le moment est venu. J’ai décidé que notre 41e saison, qui commence en septembre, sera la dernière », a-t-il écrit.

Il a ajouté : « Ça a été une balade merveilleuse, et j’aurai plus à dire dans les mois à venir. Un grand merci à vous tous. (Si rien d’autre, ça va occuper les sites de clickbait !) »

Sajak anime le célèbre jeu télévisé depuis 1981. Le programme a été créé pour la première fois en 1975 avec Chuck Woolery et Susan Stafford.

‘WHEEL OF FORTUNE’S VANNA WHITE NE VEUT PAS PENSER’ À LA FIN DU JEU AVEC PAT SAJAK

Une fois que Sajak a annoncé sa retraite de « Roue de la Fortune, » les fans ont immédiatement commencé à essayer de résoudre le casse-tête de qui remplacerait leur animateur de jeu télévisé préféré.

Tous les yeux se sont tournés vers Ryan Seacrest, dont le calendrier est récemment devenu un peu plus disponible après avoir quitté la co-animation de « Live! Avec Kelly et Ryan » en avril. Le nom de Seacrest aurait circulé parmi plusieurs personnes qui sont considérées comme le remplaçant de Sajak par le propriétaire de « Wheel of Fortune » Sony Group Corp.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les représentants de White et de Sony Pictures Television n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.