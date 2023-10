Vanna White de « Wheel of Fortune » suggère que Maggie, la fille de Pat Sajak, serait une « bonne remplaçante » pour elle

Vanna White, co-animatrice de longue date de « Wheel of Fortune », a recommandé à la fille de Pat Sajak de participer au tableau des lettres du jeu télévisé.

White, 66 ans, a suggéré que si jamais elle était absente, Maggie serait la bonne personne pour le rôle.

« Je pense qu’elle est une bonne remplaçante si je ne peux pas être là pour une raison quelconque », a déclaré White lors d’une interview avec E! Nouvelles.

PAT SAJAK, HÔTE DE LA ‘ROUE DE LA FORTUNE’, DEVIENT ÉMOTIONNEL ALORS QUE SA FILLE MAGGIE SAJAK REMPLACE VANNA WHITE

« Elle a été dans ce milieu toute sa vie, donc je pense qu’elle peut me remplacer, c’est sûr. »

Maggie, 28 ans, avait auparavant repris les fonctions d’hôte de White début mai alors que ce dernier participait à « Celebrity Wheel of Fortune ».

White a continué à jaillir de Maggie et a ajouté qu’elle apportait un certain charme au jeu télévisé, tout comme son père.

« Elle est précieuse, elle est belle, elle est très bonne », a noté White. « Je pense qu’elle a beaucoup appris de son père parce qu’il est un très bon intervieweur. Je pense qu’elle est bonne pour notre émission. »

Les commentaires de White interviennent alors que Sajak se prépare à prendre sa retraite définitive de « La Roue de la Fortune ».

MAGGIE, LA FILLE DE L’HÔTE DE LA ‘ROUE DE LA FORTUNE’, PAT SAJAK, ÉTONNE ALORS QU’ELLE SE PRÉPARE À REMPLACER VANNA WHITE

En juin, Sajak a annoncé son intention de prendre sa retraite après la saison à venir, marquant la fin de 42 ans d’animation de l’émission. Quelques semaines plus tard, Ryan Seacrest a été officiellement nommé pour le remplacer, mais à en juger par plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux, les fans pensent que le poste aurait dû être confié à Maggie.

Maggie, récemment diplômée de la faculté de droit, travaille également comme correspondante des médias sociaux du jeu télévisé depuis 2021.

‘VANNA WHITE’ DE ‘WHEEL OF FORTUNE’ ‘NE VEUT PAS PENSER À’ LA FIN DU JEU SPECTACLE AVEC PAT SAJAK

Elle a auparavant obtenu un diplôme de premier cycle de l’Université de Princeton.

« Le personnel et l’équipe de Wheel of Fortune ont toujours été comme une famille élargie et je suis ravie de travailler avec eux », a déclaré Maggie à propos de son rôle dans la série.

« C’est un véritable privilège de pouvoir offrir aux téléspectateurs de longue date de la série un aperçu de ce qui se passe lorsque les caméras ne tournent pas. En plus, je peux utiliser la voie de covoiturage avec mon père ! »

Alors que Sajak partira après la fin de la saison en cours, White a récemment signé un contrat qui la maintiendra dans la série jusqu’à la saison 2025-2026.

« Wheel of Fortune » a été créée à la télévision en 1975. Sajak a commencé à animer en 1981, avec le co-animateur White le rejoignant l’année suivante.